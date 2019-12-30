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滇台貿易增 雲南自貿區看好

2019-12-30 02:01聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

雲南省台辦副主任崔冰成表示，雲南著力打造「綠色能源、綠色食品、健康生活目的地」三...
雲南省台辦副主任崔冰成表示，雲南著力打造「綠色能源、綠色食品、健康生活目的地」三張牌。 圖／本報昆明傳真
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雲南省台辦日前組織召開專題研討會，引導台企台商積極參與雲南自由貿易試驗區建設。雲南省台辦副主任崔冰成就滇台貿易情況指出，2019年，雲南新批准台企52家，到位資金9350萬美元，同比增長737%，滇台貿易額達到6.35億美元。截至目前，雲南省累計批准台企905家。

中新網報導，崔冰成表示，當前，雲南自貿區三個片區的建設發展均步入了「快車道」；其中，昆明片區註冊企業逾2000戶，註冊資本達185.4億元人民幣、8105.11萬美元；紅河片區9個服務區可辦理655個事項，反響熱烈；德宏片區進出口跨境電商產業發展迅猛，瑞麗姐告邊境貿易區已成為中國大陸電商對緬甸客服、物流、資訊、結算的中轉站。據統計，每天由姐告發往緬甸的快遞包裹約6000件，呈現欣欣向榮的景象。

崔冰成呼籲，廣大台商台胞抓住難得的發展機遇，圍繞雲南自貿區產業特點，聚焦雲南著力打造的「綠色能源、綠色食品、健康生活目的地」三張牌，積極參與自貿區建設，共享紅利。

昆明台商協會常務副會長陳政勝表示，非常看好雲南的發展及自貿區建設。他說：「4年前，我從廣東轉戰雲南，就是希望能乘著一帶一路建設及雲南構建面向南亞東南亞輻射中心的東風，拓展更為廣闊的市場。」陳政勝透露，8月雲南自貿區批覆設立後，他第一時間在昆明片區註冊企業。相信隨著自貿區的建設，雲南的資源、區位、通道等優勢將更加明顯，為台企台商發展帶來更多機遇。

青年台商蘇允愷希望能分享雲南自貿區建設的發展機遇。他說：「雲南自貿區規畫重點發展的跨境電商、大健康服務、數位經濟等產業，都是青年台商特別關注的領域，我們希望能在此有所作為。」

台商電商緬甸

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