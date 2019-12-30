福州台協會25周年 致力服務台胞

福州坊巷花市開幕扌第二季「坊巷花市」28日在福建福州三坊七巷開幕，各種花卉盆景亮相千年古厝，吸引遊客。 中新社 分享 facebook 福州市台協會25周年活動近日在福州舉行，吸引了在閩台商、台師、台青等800多人參加。

福州市台胞投資企業協會會長陳奕廷表示，隨著對台「31條措施」、「26條措施」等政策措施的出台和落實，相信會有越來越多的台胞來到福建，進行學習、投資和創業。

中新社報導，陳奕廷說，在推動台灣人才與台資企業產、學、研結合方面，協會一直致力於「促進台資企業轉型升級，支持在榕高校台灣教師參與福州市鄉村振興戰略規劃」。福州市台協會人才委員會2017年成立以來，致力服務在榕高校台籍教師等高層次人才。

黃柏欽是福建陽光學院的一名台籍教師，2017年，黃柏欽了解到福建高校面向台灣招聘人才，懷揣著科研理想的他萌生到大陸發展的念頭，便與同為博士的妻子一同到福州。「福州跟台灣非常像，只有一個海峽之隔。」黃柏欽說，目前，他們的兩個兒子在福州就讀，一家四口在大陸扎根。

在福州市台協會成立25周年之際，陳奕廷指出，2018年底，福州市台協會與莆田、南平、寧德、平潭、三明、福清等台協會就共同推進交流合作發出倡議。「今年我們積極開展交流活動，如組織台商台企前往寧德考察新能源行業並與寧德相關部門暢談海峽兩岸融合發展」。

今年福建捷聯電子有限公司、福州華優匯創資產投資有限公司、福州兩岸通育成企業管理有限公司被批准為第四批市級台灣青年就業創業基地。為支持台灣青年到福州就業創業，福州市台協會今年還策劃開展第二屆榕台港澳青年「艱苦創業」研習班等系列活動，徵集實習崗位212個。

台灣青年、福州小總裁教育咨詢有限公司創辦人張緯來到大陸已有四、五年的時間。他受訪表示，看到大陸教育市場前景廣闊以及一些政策的扶持，想要「留下來」。他建議台灣朋友們來大陸看看，「這裡的發展前景良好，可以來這邊試試看」。

福州市台協會成立於1994年，是在福州市投資的台胞、台商企業組成的非營利性社團組織。目前協會會員超過400家，涵蓋電子、汽車、精密儀器、輕紡、機械、食品等30多個行業。