水泥供不應求！要在工廠排隊8小時才能提一車

廣東韶關地區水泥經銷商表示，最近一段時間以來，當地的水泥一直處於供不應求的狀況。（央視財經頻道截圖） 分享 facebook 最近隨著多地建設項目進入施工高峰期，華北、華東和華南等多地的水泥市場出現價格上漲局面，其中漲幅最高的個別地區甚至出現一個月內漲價每噸200元的巨大漲幅。有的，要在工廠排隊8小時才能提一車。

央視財經微信公眾號報導，李丙初是廣東韶關地區的一名水泥經銷商，正忙著找水泥廠要求發貨，他表示，最近一段時間以來，當地的水泥一直處於供不應求的狀況，價格也從10月份開始一路上揚。

李丙初表示，以往漲價都是按月漲，或者是按季度漲，今年一個月就漲一兩次，很難接受。因為每次漲價就要跟工地去協調，工地也要上面的批覆，可能第一個批覆都沒到的時候，第二個漲價又來了。

今年10月以後，隨著各地工程施工進度加快，水泥行業進入傳統的旺季。面對市場巨大的需求，不少水泥廠也是加足馬力抓緊生產，李雙就是韶關一家水泥廠的相關負責人，他表示，目前他們工廠的水泥日均產量在六千噸左右，基本上每天都是無庫存狀態。

李雙表示，9月份最低價的時候，PO42.5散裝水泥出廠價在350元每噸左右，現在維持在500元每噸左右。上半年，水泥銷售相對在傳統淡季時，曾經出現過庫滿停窯的狀態，到了下半年，特別是這個月份，基本上處於供不應求的狀態。

而同樣供不應求的還有孫紅超所在的水泥廠，孫紅表示，目前他們工廠有兩條五千噸的熟料生產線，每天水泥的產能在一萬四千噸左右，但是這還遠遠沒法滿足客戶每天超過兩萬噸的需求，缺口非常大，現在他們工廠門口每天排隊等貨的貨車排成了長龍。

報導稱，此輪各地水泥價格上漲的原因跟各地加快基建進度息息相關，而且有望突破歷史價格高點。

中共國家統計局的數據顯示，2019年1至11月份，大陸累計水泥產量21.3億噸，同比增長6.1%。11月份，全國單月水泥產量2.2億噸，同比增長8.3%，目前水泥需求總體仍然旺盛，價格保持著增長態勢，今年11月，大陸散裝水泥平均價格為每噸477.43元，環比上漲5.47%。