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京張高鐵開通最多省140分鐘 服務2022北京冬奧

2019-12-29 14:45世界日報 中國新聞組／北京29日電

來源：YouTube

服務2022年北京冬季奧運的北京至張家口高速鐵路30日開通運營，這條鐵路使用使用時速350公里復興號自動駕駛智能動車組，停靠月台誤差不到十公分。

新華社報導，京張高鐵智能動車組具有優越的空氣動力學性能和漂亮的外觀，引入人工智能自動駕駛技術，能實現車站自動發車、區間自動運行、車站自動停車、車門自動打開等。這是人類首次在350公里時速下，用演算法開出更加安全、節能、高效的列車

京張高鐵是中國「中長期鐵路網規畫」中「八縱八橫」高速鐵路網北京至蘭州通道的重要組成部分。線路向西與同日開通運營的張家口至呼和浩特、張家口至大同兩條高速鐵路相連，向東與北京樞紐連通，形成內蒙古東部、山西和河北北部地區快速進京客運通道。

京張高鐵從北京樞紐北京北站引出，經北京市昌平區、延慶區，至河北省張家口市懷來縣、下花園區、宣化區、橋東區。全長174公里，最高設計時速350公里。

同步開通的還有崇禮鐵路，它是京張高鐵口的支線鐵路，規畫進一步延伸至內蒙古錫林浩特，將服務於崇禮區居民出行、旅遊資源開發和2022年北京冬奧會賽事。

京張高鐵、崇禮鐵路開通運營初期，鐵路部門將安排開行動車組列車日常線36對、高峰線6對。北京至太子城間開行了智能京張高鐵體驗列車，北京至張家口、呼和浩特、大同間也將安排開行智能京張高鐵體驗列車。

京張高鐵開通後，張家口至北京最快運行時間將由目前的3小時7分壓縮至47分鐘，呼和浩特至北京最快運行時間將由目前的9小時15分壓縮至2小時9分鐘，大同至北京最快1小時42分鐘可達。北京北站至太子城站智能京張高鐵體驗列車全程最快運行時間為1小時4分鐘，清河站至太子城站間智能京張高鐵體驗列車最快運行時間為50分鐘。

服務2022年北京冬季奧運的北京至張家口高速鐵路30日開通運營，這條鐵路使用使用...
服務2022年北京冬季奧運的北京至張家口高速鐵路30日開通運營，這條鐵路使用使用時速350公里復興號自動駕駛智能動車組，停靠月台誤差不到十公分。 新華社
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北京高鐵列車

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