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陸中石化大型煉化廠建成 年煉油1000萬噸

2019-12-28 17:20聯合報 記者林則宏／即時報導

圖為中科煉化項目廠區。圖／中新社
圖為中科煉化項目廠區。圖／中新社
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據中新社報導，中國石化興建中規模最大的煉化項目—中科煉化項目，12月28日全面建成。該項目為「十三五」期間廣東重點建設工程，一期總投資逾人民幣400億元（約新台幣1,720億元）。

報導稱，中科煉化項目投產後將可年煉油1,000萬噸、年產乙烯80萬噸，主要生產汽油、柴油及航空煤油等油品，以及聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等化工產品。此外，該項目環保投入將近人民幣37億元，希望能打造出石化廠綠色低碳循環經濟的新標桿。　　

中新社表示，中科煉化項目總體方案是中國石油化工院士、專家集體智慧的結晶，實現資源最優配置，減少裝置數量和投資，大陸自主研發的先進煉化生產裝備技術在該項目得到廣泛應用，國產化率超過93%。

其中，煉油總流程充分體現了「分子煉油」理念，煉油關鍵裝置從工藝技術到核心設備完全實現國產化，達到中國領先、國際先進水平。該項目並充分利用湛江深水良港，自建多功能碼頭，與生產裝置無縫連接，形成石化工業「前港後廠」現代化的生產模式。

中科煉化項目總經理吳惜偉指出，中科煉化項目預計明年上半年投產後，年產值將超過人民幣600億元，並可望帶動下游千億級產業經濟鏈的發展，對湛江乃至泛珠三角、大西南區域經濟發展將有極大的推動作用。

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