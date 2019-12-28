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人行周末發文 深化利率市場化改革

2019-12-28 14:04聯合報 記者李仲維／即時報導

為深化利率市場化改革，進一步推動貸款市場報價利率(LPR)運用，中國人民銀行（大陸央行）今（28）日發布公告，明年3月1日至8月31日將就存量浮動利率貸款的定價基準轉換。客戶可與金融機構協商決定採用LPR，或是轉為固定利率。

新華社報導，人行公告稱，自2020年3月1日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以LPR為定價基準加點形成(加點可為負值)，加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。

公告指出，定價基準只能轉換一次，轉換之後不能再次轉換。已處於最後一個重定價週期的存量浮動利率貸款可不轉換。存量浮動利率貸款定價基準轉換原則上應於2020年8月31日前完成。

分析指出，這是人行對前期政策的完善，針對存量貸款，目的是持續提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本。

今年8月17日，人行發布改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制公告，由市場來引導貸款利率走向。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，隨著以LPR為定價基準的新增信貸利率下移，企業綜合融資成本呈現下降態勢。同時，金融機構貸款利率市場化程度顯著增強，銀行定價能力與資產負債管理能力明顯提升。

這次公告是針對在2020年1月1日前已發放的、或已簽訂合同未發放的、參考貸款基準利率定價的浮動利率貸款。人行表示，目前接近90%的新發放貸款已經參考LPR定價，但存量浮動利率貸款仍基於貸款基準利率定價，不能及時反映市場利率變化，不利於保護借貸雙方的權益。

在商業性個人住房貸款方面，人行在公告中明訂，如果選擇存量浮動利率貸款定價基準轉換為LPR，加點數值應等於原合同最近的執行利率水準與2019年12月發布的相應期限LPR的差值。之後，自第一個重定價日起，在每個利率重定價日，利率水準由最近一個月相應期限LPR與該加點數值重新計算確定。

溫彬表示，此次公告明確規定，對存量商業性個人住房貸款在轉換時點的利率水準保持不變，有利於穩定市場預期，保持居民住房貸款利率在合理均衡水準上的基本穩定。

不過溫彬也提醒，截至2018年底，大陸個人住房貸款餘額為人民幣25.75兆元，占金融機構各項貸款餘額的18.9%，且個人住房貸款具有受眾廣、金額小、筆數多的特點，人行新規將對銀行的合同、系統、報表、人員、風控等多方面形成影響，短期內銀行內部管理面臨考驗。

中國人民銀行。（美聯社）
中國人民銀行。（美聯社）
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中國人民銀行實體經濟

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