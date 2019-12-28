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業界悲觀 香港明年樓價看跌2成

2019-12-28 13:44世界日報 香港新聞組╱香港28日電

分析預期，明年香港樓價上半年可能有半成跌幅，悲觀者甚至看跌一至兩成。圖／世界日報...
分析預期，明年香港樓價上半年可能有半成跌幅，悲觀者甚至看跌一至兩成。圖／世界日報提供
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反送中抗爭持續半年，而且看不到歇息態勢，樓市可謂人心惶惶。中原CCL樓價指數今年最後一周跌至177.71點，創9個月低，年升幅僅1.85%，是近11年最低，其中豪宅價格更是狂瀉。分析預期，明年樓價上半年可能有半成跌幅，悲觀者甚至看跌一至兩成。

大公報報導，香港樓市景氣分水嶺是6月反送中抗爭，CCL由6月歷史最高的190.48點，一路跌至180點，跌幅約半成左右。10月港府宣布放寬按揭保險門檻，為置業、換樓者大開方便之門，令樓價喘定微升，二手交投明顯急增；然而樓市小陽春持續僅半個月就直接進入寒冬。

報導指出，今年樓價指數年底跌至近9個月低位，CCL全年計微升1.85%。據統計，自2008年世紀金融海嘯後，CCL每年均錄得升幅，升幅最大是金融海嘯後的2009年，高達29%，之後最少也有逾2%。

中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄表示，明年上半年會繼續探底，CCL可能跌約4%至5%，悲觀者甚至看跌10%至20%。

豪宅半年狂瀉8.6%

據報導，豪宅樓價表現最差，大型單位指數本周最新報175.44點，按年倒跌0.25%，較今年中歷史高位急瀉約8.59%。市場分析，豪宅持有者不少是投資客，眼見香港經濟前景暗淡，多套現避險，還有部分業主移民賣樓，因此導致宅還樓價一路狂瀉。

香港金融海嘯反送中

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