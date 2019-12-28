親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸新證券法 明訂證券從業人員禁止買賣股票

2019-12-28 12:38聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸28日完成修改的證券法明確規定，證券交易場所、證券公司和證券登記結算機構的從業人員，證券監督管理機構的工作人員及其法律、行政法規等禁止參與股票交易的其他人員，在任期或法定期限內，不得直接或者以化名、借他人名義持有、買賣股票或者其他具有股權性質的證券，也不得收受他人贈送的股票或者其他具有股權性質的證券。

上海《澎湃新聞》指出，歷時四年多、四次審議後，新修改的證券法12月28日獲十三屆全國人大常委會第十五次會議全體會議表決通過，新法將於明年3月1日施行。

修改後的證券法共計14個章節，包括：總則、證券發行、證券交易、上市公司收購、信息披露、投資者保護、證券交易場所、證券公司、證券登記結算機構、證券服務機構、證券業協會、證券監督管理機構、法律責任和附則。和現行證券法比較，修改後的證券法新增信息披露和投資者保護專章。

中國證券報指出，分組審議期間，與會人員的建議聚焦於註冊制全面推廣、加大證券違法成本、投資者保護改革三大重點。

新證券法明確大陸將全面推行「註冊制」，並將發行股票應當「具有持續盈利能力」的要求，改為「具有持續經營能力」。同時，大幅度簡化公司債券的發行條件，取消發行審核委員會制度。

在加大內線交易懲處力度方面，證券時報指出，新法明確證券交易內幕消息的知情人或者非法獲取內幕信息的人違反規定從事內幕交易的，責令依法處理非法持有的證券，沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上十倍以下罰款。

沒收違法所得或者違法所得不足人民幣50萬元的，處以50萬元以上500萬元以下罰款。單位從事內幕交易的，還應當對直接負責的主管人員和其他職責責任人員給予警告，並處以人民幣20萬元以上200萬元以下的罰款。

新證券法還規定，發行人在其公告的證券發行文件中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容，尚未發行證券的，處以人民幣200萬元以上2,000萬元以下的罰款。

信息披露義務人報送的報告或者披露的信息有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，責令改正，給予警告，並處以人民幣100萬元以上1,000萬元以下的罰款。

新法還明確，證券從業人員直接或者化名、借他人名義持有、買賣股票或者其他具有股權性質的證券的，責令依法處理非法持有的股票、其他具有股權性質的證券，沒收違法所得，並處以買賣證券等值以下的罰款。

圖為大陸十三屆全國人大常委會第十五次會議23日在北京召開情況。（中新社）
圖為大陸十三屆全國人大常委會第十五次會議23日在北京召開情況。（中新社）
分享

人民幣人大常委會上市公司

延伸閱讀

中國前3季外債破2兆美元 創新高

造軍艦像下水餃 大陸海軍今年下水噸位居世界之...

元富亞洲高股息N 將交易

ETN趨勢導航／五檔ETN創掛牌新高價

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸製造業回暖 工業利潤轉正

2019-12-28 02:05

人民幣匯率中間價今貶78點 本週三貶兩升

2019-12-27 10:17

大陸完成「台灣同胞投資保護法」修法 明年1月1日實施

2019-12-28 12:00

地區GDP明年起統一核算

2019-12-28 02:07

A股套現王出列 萬科A遭出脫1,600億元

2019-12-28 02:07

阿里落腳北京 衝數位化

2019-12-28 02:06

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

上網八卦要小心 陸最高法確認微信微博聊天可作證據

2019-12-27 12:53

全球最貴的香港商辦大樓空置率創60個月新高

2019-12-27 12:38

外商投資法元旦上路 陸最高法司法解釋確保外資權益

2019-12-27 11:00

陸11月工業企業利潤增速由負轉正 台商投資獲利回暖

2019-12-27 10:35

人民幣中間價 升到6字頭

2019-12-27 03:18

促人力流動 陸城市落戶限制大鬆綁

2019-12-27 01:57

全球跨境技術貿易中心 上海臨港新片區揭牌

2019-12-27 01:57

塔里木油田 油氣產量大增

2019-12-27 01:57

煤都大同轉型 拚氫能產業鏈

2019-12-27 01:57

大陸明年交通運輸 將投資2.7兆

2019-12-27 01:56

陸穩經濟 明年還要拚基建

2019-12-27 01:53

蘇台產業合作 聚焦七亮點

2019-12-27 01:53

密碼法下月上路 助攻區塊鏈

2019-12-27 01:53

華為:砸錢研發才是關鍵

2019-12-27 01:51

李嘉誠重返陸商業地產

2019-12-27 01:51

網紅經濟降溫 熊貓直播收攤

2019-12-27 01:51

陸扶植華為 傳豪擲2兆銀彈

2019-12-27 01:50

李小龍之女告快餐店侵權 索賠9.2億

2019-12-27 00:04

波特王事件 陸委會：中共政治力干預只會加深兩岸隔閡

2019-12-26 17:19

婚姻滿意度大陸男高於女 尤其是50歲以上男性

2019-12-26 13:29

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17

人民幣中間價升值逾200點 創近五個月新高

2019-12-26 10:49

美國的電子煙巨頭Juul正迅速撤離中國

2019-12-26 10:21

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

深圳新開工項目 投資額1102億

2019-12-26 07:16

廣州智財權案件 98%侵犯商標

2019-12-26 04:44

廈門台商韓螢煥 深耕大陸29年

2019-12-26 04:43

經新疆中歐班列 同比增逾5成

2019-12-26 04:43

福建自貿區 首創多項對台新制

2019-12-26 04:42
看更多

熱門文章

你以為的GPS衛星定位 可能是大陸的「北斗信號」

2019-12-27 19:41

傳習近平不滿北京官方 中南海收回首都規劃權

2019-12-27 20:22

大陸手搖飲開了45萬家 超7成月花近千元愛喝奶茶

2019-12-27 16:53

植物人老公躺22年！人妻「帶夫改嫁」新歡願照顧終生

2019-12-27 19:02

解南海爭端 中越就海上劃界磋商

2019-12-27 14:06

福建向馬祖近期供水工程啟用 解決馬祖用水燃眉之急

2019-12-27 18:48

明年大選後兩岸關係 陳明通：確保中共無法統治台灣

2019-12-27 19:11

港劇海報暗藏「黑警死全家」 李澤楷公司急道歉

2019-12-27 15:45

造軍艦像下水餃 大陸海軍今年下水噸位居世界之冠

2019-12-28 10:09

曾被狼群圍困5天5夜 「雪域英雄」涉貪2.2億被訴

2019-12-27 15:29

北京故宮的生肖吉祥物為什麼叫「吐寶鼠」？

2019-12-28 09:09

山東艦穿台海 陸學者：宣示航權

2019-12-27 23:46

大陸第三家 台企新光天地在成都開業

2019-12-27 22:32

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

聯合國人權專家敦促下 中國披露維族學者下落

2019-12-27 20:18

陸製造業回暖 工業利潤轉正

2019-12-28 02:05

香江風情／催淚殘留

2019-12-27 23:56

成都秋雨教會牧師王怡 傳耶誕期間遭秘密審判

2019-12-27 17:39

A股套現王出列 萬科A遭出脫1,600億元

2019-12-28 02:07

獨子意外去世！62歲婦冒險做試管 順利產下男嬰

2019-12-27 15:10

大陸前進南極海域 成功捕獲一批珍貴怪魚

2019-12-28 10:48

因應選後變局 陳明通：確保台灣主體性

2019-12-27 23:42

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

白髮人送黑髮人？超惡搞遺囑「死後請把遊戲帳號留給我媽...」

2019-12-28 10:00

還20億債務「繼續創業」 王思聰被解讀暫不接班萬達

2019-12-27 15:19

大陸完成「台灣同胞投資保護法」修法 明年1月1日實施

2019-12-28 12:00

地區GDP明年起統一核算

2019-12-28 02:07

AIT前處長包道格：山東號未傳遞特別訊息

2019-12-27 23:49

澳門居民2018年人均收入230萬元

2019-12-27 13:17

阿里落腳北京 衝數位化

2019-12-28 02:06

遊寧波、寧海 享溫泉人文食旅

2019-12-27 14:28

陸最高法院確認 微信、微博紀錄可作訴訟證據

2019-12-27 23:59

聲援反送中 香港警暴展台中開展

2019-12-27 13:51

大陸新證券法 明訂證券從業人員禁止買賣股票

2019-12-28 12:38

中國經濟下滑壓力加大 官方稱堅持不炒房

2019-12-27 13:18

中國最高法院公布外商投資法解釋 聚焦合約爭端

2019-12-27 13:44

中共民主生活會 習近平要求政治局委員管好親友

2019-12-28 11:33

陸製C919客機 最後一架試機完成首航

2019-12-28 12:17

中國前3季外債破2兆美元 創新高

2019-12-28 11:50

蘭州獸研所感染布病 官方：附近藥廠排廢氣引發

2019-12-27 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top