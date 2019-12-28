大陸新證券法 明訂證券從業人員禁止買賣股票

大陸28日完成修改的證券法明確規定，證券交易場所、證券公司和證券登記結算機構的從業人員，證券監督管理機構的工作人員及其法律、行政法規等禁止參與股票交易的其他人員，在任期或法定期限內，不得直接或者以化名、借他人名義持有、買賣股票或者其他具有股權性質的證券，也不得收受他人贈送的股票或者其他具有股權性質的證券。

上海《澎湃新聞》指出，歷時四年多、四次審議後，新修改的證券法12月28日獲十三屆全國人大常委會第十五次會議全體會議表決通過，新法將於明年3月1日施行。

修改後的證券法共計14個章節，包括：總則、證券發行、證券交易、上市公司收購、信息披露、投資者保護、證券交易場所、證券公司、證券登記結算機構、證券服務機構、證券業協會、證券監督管理機構、法律責任和附則。和現行證券法比較，修改後的證券法新增信息披露和投資者保護專章。

中國證券報指出，分組審議期間，與會人員的建議聚焦於註冊制全面推廣、加大證券違法成本、投資者保護改革三大重點。

新證券法明確大陸將全面推行「註冊制」，並將發行股票應當「具有持續盈利能力」的要求，改為「具有持續經營能力」。同時，大幅度簡化公司債券的發行條件，取消發行審核委員會制度。

在加大內線交易懲處力度方面，證券時報指出，新法明確證券交易內幕消息的知情人或者非法獲取內幕信息的人違反規定從事內幕交易的，責令依法處理非法持有的證券，沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上十倍以下罰款。

沒收違法所得或者違法所得不足人民幣50萬元的，處以50萬元以上500萬元以下罰款。單位從事內幕交易的，還應當對直接負責的主管人員和其他職責責任人員給予警告，並處以人民幣20萬元以上200萬元以下的罰款。

新證券法還規定，發行人在其公告的證券發行文件中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容，尚未發行證券的，處以人民幣200萬元以上2,000萬元以下的罰款。

信息披露義務人報送的報告或者披露的信息有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，責令改正，給予警告，並處以人民幣100萬元以上1,000萬元以下的罰款。