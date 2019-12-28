大陸完成「台灣同胞投資保護法」修法 明年1月1日實施
據中新社報導，大陸十三屆全國人大常委會28日表決通過修改後的台灣同胞投資保護法，以與外商投資法相銜接。修改後的台灣同胞投資保護法將於2020年1月1日實施。
台灣同胞投資保護法此次修法重點包括：
一、删去第八條、第14條關於舉辦台灣同胞投資企業實行審批、備案的規定，並相應將第九條改為第八條，修改為：「台灣同胞投資企業依法進行經營管理活動，其經營管理的自主權不受干涉」。
二、調整第七條第一款關於台灣同胞投資方式的規定，不再按照舉辦合資經營企業、合作經營企業和全部資本由台灣同胞投資者投資的企業來劃分台灣同胞投資方式，將該款修改為：「台灣同胞投資，可以舉辦全部或者部分由台灣同胞投資者投資的企業（以下簡稱台灣同胞投資企業），也可以採用法律、行政法規或者國務院規定的其他投資形式」。
報導稱，今年3月15日，十三屆全國人大二次會議審議通過外商投資法。大陸商務部長鍾山此前在作說明時表示，為確保台灣同胞投資同步享受到制度改革紅利，更好地鼓勵和促進台灣同胞投資，做好法律之間的銜接，有必要根據外商投資法的原則和精神，對台灣同胞投資保護法的有關規定作相應修改。
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