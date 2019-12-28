大陸完成「台灣同胞投資保護法」修法 明年1月1日實施

據中新社報導，大陸十三屆全國人大常委會28日表決通過修改後的台灣同胞投資保護法，以與外商投資法相銜接。修改後的台灣同胞投資保護法將於2020年1月1日實施。

台灣同胞投資保護法此次修法重點包括：

一、删去第八條、第14條關於舉辦台灣同胞投資企業實行審批、備案的規定，並相應將第九條改為第八條，修改為：「台灣同胞投資企業依法進行經營管理活動，其經營管理的自主權不受干涉」。

二、調整第七條第一款關於台灣同胞投資方式的規定，不再按照舉辦合資經營企業、合作經營企業和全部資本由台灣同胞投資者投資的企業來劃分台灣同胞投資方式，將該款修改為：「台灣同胞投資，可以舉辦全部或者部分由台灣同胞投資者投資的企業（以下簡稱台灣同胞投資企業），也可以採用法律、行政法規或者國務院規定的其他投資形式」。