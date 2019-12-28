親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸完成「台灣同胞投資保護法」修法 明年1月1日實施

2019-12-28 12:00聯合報 記者林則宏／即時報導

據中新社報導，大陸十三屆全國人大常委會28日表決通過修改後的台灣同胞投資保護法，以與外商投資法相銜接。修改後的台灣同胞投資保護法將於2020年1月1日實施。

台灣同胞投資保護法此次修法重點包括：

一、删去第八條、第14條關於舉辦台灣同胞投資企業實行審批、備案的規定，並相應將第九條改為第八條，修改為：「台灣同胞投資企業依法進行經營管理活動，其經營管理的自主權不受干涉」。　　

二、調整第七條第一款關於台灣同胞投資方式的規定，不再按照舉辦合資經營企業、合作經營企業和全部資本由台灣同胞投資者投資的企業來劃分台灣同胞投資方式，將該款修改為：「台灣同胞投資，可以舉辦全部或者部分由台灣同胞投資者投資的企業（以下簡稱台灣同胞投資企業），也可以採用法律、行政法規或者國務院規定的其他投資形式」。　　

報導稱，今年3月15日，十三屆全國人大二次會議審議通過外商投資法。大陸商務部長鍾山此前在作說明時表示，為確保台灣同胞投資同步享受到制度改革紅利，更好地鼓勵和促進台灣同胞投資，做好法律之間的銜接，有必要根據外商投資法的原則和精神，對台灣同胞投資保護法的有關規定作相應修改。

圖為大陸十三屆全國人大常委會本月23日召開第十五次會議。（中新社）
圖為大陸十三屆全國人大常委會本月23日召開第十五次會議。（中新社）
分享

全國人大人大常委會國務院

延伸閱讀

大陸前進南極海域 成功捕獲一批珍貴怪魚

造軍艦像下水餃 大陸海軍今年下水噸位居世界之...

山東艦穿台海 陸學者：宣示航權

大陸第三家 台企新光天地在成都開業

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸製造業回暖 工業利潤轉正

2019-12-28 02:05

人民幣匯率中間價今貶78點 本週三貶兩升

2019-12-27 10:17

大陸新證券法 明訂證券從業人員禁止買賣股票

2019-12-28 12:38

地區GDP明年起統一核算

2019-12-28 02:07

A股套現王出列 萬科A遭出脫1,600億元

2019-12-28 02:07

阿里落腳北京 衝數位化

2019-12-28 02:06

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

上網八卦要小心 陸最高法確認微信微博聊天可作證據

2019-12-27 12:53

全球最貴的香港商辦大樓空置率創60個月新高

2019-12-27 12:38

外商投資法元旦上路 陸最高法司法解釋確保外資權益

2019-12-27 11:00

陸11月工業企業利潤增速由負轉正 台商投資獲利回暖

2019-12-27 10:35

人民幣中間價 升到6字頭

2019-12-27 03:18

促人力流動 陸城市落戶限制大鬆綁

2019-12-27 01:57

全球跨境技術貿易中心 上海臨港新片區揭牌

2019-12-27 01:57

塔里木油田 油氣產量大增

2019-12-27 01:57

煤都大同轉型 拚氫能產業鏈

2019-12-27 01:57

大陸明年交通運輸 將投資2.7兆

2019-12-27 01:56

陸穩經濟 明年還要拚基建

2019-12-27 01:53

蘇台產業合作 聚焦七亮點

2019-12-27 01:53

密碼法下月上路 助攻區塊鏈

2019-12-27 01:53

華為:砸錢研發才是關鍵

2019-12-27 01:51

李嘉誠重返陸商業地產

2019-12-27 01:51

網紅經濟降溫 熊貓直播收攤

2019-12-27 01:51

陸扶植華為 傳豪擲2兆銀彈

2019-12-27 01:50

李小龍之女告快餐店侵權 索賠9.2億

2019-12-27 00:04

波特王事件 陸委會：中共政治力干預只會加深兩岸隔閡

2019-12-26 17:19

婚姻滿意度大陸男高於女 尤其是50歲以上男性

2019-12-26 13:29

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17

人民幣中間價升值逾200點 創近五個月新高

2019-12-26 10:49

美國的電子煙巨頭Juul正迅速撤離中國

2019-12-26 10:21

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

深圳新開工項目 投資額1102億

2019-12-26 07:16

廣州智財權案件 98%侵犯商標

2019-12-26 04:44

廈門台商韓螢煥 深耕大陸29年

2019-12-26 04:43

經新疆中歐班列 同比增逾5成

2019-12-26 04:43

福建自貿區 首創多項對台新制

2019-12-26 04:42
看更多

熱門文章

你以為的GPS衛星定位 可能是大陸的「北斗信號」

2019-12-27 19:41

傳習近平不滿北京官方 中南海收回首都規劃權

2019-12-27 20:22

大陸手搖飲開了45萬家 超7成月花近千元愛喝奶茶

2019-12-27 16:53

植物人老公躺22年！人妻「帶夫改嫁」新歡願照顧終生

2019-12-27 19:02

解南海爭端 中越就海上劃界磋商

2019-12-27 14:06

福建向馬祖近期供水工程啟用 解決馬祖用水燃眉之急

2019-12-27 18:48

明年大選後兩岸關係 陳明通：確保中共無法統治台灣

2019-12-27 19:11

港劇海報暗藏「黑警死全家」 李澤楷公司急道歉

2019-12-27 15:45

造軍艦像下水餃 大陸海軍今年下水噸位居世界之冠

2019-12-28 10:09

曾被狼群圍困5天5夜 「雪域英雄」涉貪2.2億被訴

2019-12-27 15:29

北京故宮的生肖吉祥物為什麼叫「吐寶鼠」？

2019-12-28 09:09

山東艦穿台海 陸學者：宣示航權

2019-12-27 23:46

大陸第三家 台企新光天地在成都開業

2019-12-27 22:32

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

聯合國人權專家敦促下 中國披露維族學者下落

2019-12-27 20:18

陸製造業回暖 工業利潤轉正

2019-12-28 02:05

香江風情／催淚殘留

2019-12-27 23:56

成都秋雨教會牧師王怡 傳耶誕期間遭秘密審判

2019-12-27 17:39

A股套現王出列 萬科A遭出脫1,600億元

2019-12-28 02:07

獨子意外去世！62歲婦冒險做試管 順利產下男嬰

2019-12-27 15:10

大陸前進南極海域 成功捕獲一批珍貴怪魚

2019-12-28 10:48

因應選後變局 陳明通：確保台灣主體性

2019-12-27 23:42

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

白髮人送黑髮人？超惡搞遺囑「死後請把遊戲帳號留給我媽...」

2019-12-28 10:00

還20億債務「繼續創業」 王思聰被解讀暫不接班萬達

2019-12-27 15:19

大陸完成「台灣同胞投資保護法」修法 明年1月1日實施

2019-12-28 12:00

地區GDP明年起統一核算

2019-12-28 02:07

AIT前處長包道格：山東號未傳遞特別訊息

2019-12-27 23:49

澳門居民2018年人均收入230萬元

2019-12-27 13:17

阿里落腳北京 衝數位化

2019-12-28 02:06

遊寧波、寧海 享溫泉人文食旅

2019-12-27 14:28

陸最高法院確認 微信、微博紀錄可作訴訟證據

2019-12-27 23:59

聲援反送中 香港警暴展台中開展

2019-12-27 13:51

大陸新證券法 明訂證券從業人員禁止買賣股票

2019-12-28 12:38

中國經濟下滑壓力加大 官方稱堅持不炒房

2019-12-27 13:18

中國最高法院公布外商投資法解釋 聚焦合約爭端

2019-12-27 13:44

中共民主生活會 習近平要求政治局委員管好親友

2019-12-28 11:33

陸製C919客機 最後一架試機完成首航

2019-12-28 12:17

中國前3季外債破2兆美元 創新高

2019-12-28 11:50

蘭州獸研所感染布病 官方：附近藥廠排廢氣引發

2019-12-27 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top