阿里落腳北京 衝數位化

阿里巴巴集團北京總部園區昨（27）日奠基，計畫於2024年完工，阿里巴巴集團董事局主席張勇致辭表示，總部園區設在北京，阿里巴巴對未來充滿信心，也願意用數位化能力，讓這座城市變得更好、更宜居。

澎湃新聞援引張勇指出，與北京全面合作，將為阿里巴巴數位經濟體的生態帶來更加豐富的可能性，也會為首都經濟社會的創新發展注入全新的動能。這是阿里巴巴「北京+杭州」雙中心、雙總部戰略的標誌性時刻，也是阿里巴巴與北京市合作的新里程碑。

阿里巴巴集團北京總部園區選址在中關村朝陽園北擴區，總投資人民幣64億元，計畫於2024年建成。當天儀式上，張勇還與北京市、朝陽區方面負責人共同為新園區奠基。

阿里巴巴集團於2016年正式啟動「杭州+北京」雙中心、雙總部戰略。

2018年10月，北京市政府給阿里巴巴送出了全市第一個企業服務包，截至目前，阿里巴巴主核心業務已全部在京落地，覆蓋科技、金融、電商、文娛、健康、物流、新消費等領域。

奠基當天，阿里巴巴發出一封題為「致北京：容我們做夢，讓我們開始」的信，回憶起1999年18位創始人在長城許願「做一家由中國人創辦的、讓世界感到驕傲的公司」、2009年工程師在北京寫下阿里雲第一行代碼、2016年京杭雙總部戰略啟動等事件，呼籲共同面向未來。