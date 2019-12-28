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A股套現王出列 萬科A遭出脫1,600億元

2019-12-28 02:07經濟日報 記者李仲維／綜合報導

A股市場下周封關，但A股上市公司重要股東減持的股份數量及資金規模，都已大幅超越去年，且已經接近歷史峰值。

萬科A的重要股東合計減持金額達人民幣371.12億元（約新台幣1,596億元），是A股今年的「套現王」。

中新經緯報導，今年至今，A股上市公司重要股東減持規模已達去年二倍，Wind數據顯示，截至12月26日，A股共有1,710家上市公司發布減持公告，淨減持股份金額總計達人民幣3,937.69億元。而2018年全年A股發布減持公告的上市公司家數為1,194家，合計淨減持的金額達到1,945.87億元。

從規模上看，今年來A股的淨減持金額，已經接近歷史峰值。過往減持規模最大的年份是2015年，淨減持金額為人民幣4,588.82億元，當年的A股正掀起一輪漲勢如虹的牛市。

今年A股剛走出去年低迷態勢，截至26日收盤，上證指數漲幅突破20%，深證成指與創業板指的漲幅則雙雙突破40%。

從個股減持來看，Wind數據顯示，萬科A的重要股東合計減持金額達人民幣371.12億元，成為今年以來A股被減持金額最大的上市公司。招商銀行居次，減持金額為146.34億元（約新台幣629.3億元）。

在個人股東方面，今年至今減持金額排名前三的，分別是匯頂科技控股股東張帆，智飛生物實控人蔣仁生及廣聯達股東陳曉紅。Wind數據顯示，三人所減持股份的參考市值分別達人民幣26.57億元、15.05億元及12.73億元。

業界人士認為，今年A股市場減持規模大增，與創投機構退出以及上市公司股東的融資需求等因素有關。

減持對於上市公司股價會帶來什麼影響？中泰證券策略團隊的研報指出，「減持大軍」對股票本身的走勢基本不影響，但如果一家上市公司業績下滑、加上股東減持的話，那麼公司的股價表現將會越來越差。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，上市股東減持公司股份，主要有兩個原因，一是股東本身有資金退出的需求，二是因為股東對公司前景並不看好。對投資人而言，應該重點關注上市公司實控人或大股東是否減持公司股票及其減持意圖。

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上市公司人民幣創業

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