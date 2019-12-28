地區GDP明年起統一核算

大陸國家統計局昨（27）日表示，2019年地區生產總值將統一核算，並於2020年初正式實施，地區生產總值的匯總數，會略小於國內生產總值。

國家統計局以美國為例指出，2018年美國各州地區生產總值匯總數比國內生產總值小1,168億美元，兩者相差0.6%。

國家統計局表示，自1985年大陸建立生產總值核算制度以來，一直採取分級核算制度，即國家統計局核算國內生產總值（GDP），各省（自治區、直轄市）統計局核算該地區生產總值（地區GDP）。

但在實施過程中，分級核算制度的弊端和問題逐漸暴露，明顯表現在地區與全國數據不銜接，地區生產總值匯總數長期高於國內生產總值。這種狀況不利於正確把握各地經濟形勢，也不利於實施科學的宏觀調控，且影響政府統計公信力。

國家統計局表示，統一核算2019年地區生產總值將於2020年初正式實施，由國家統計局進行統一核算，各地區生產總值數據將由國家統計局統一公布，或授權各地區統計局公布該地區數據。

中新網引述國家統計局負責人表示，實施統一核算改革後，地區生產總值匯總數將與國內生產總值的基本銜接。同時，駐外使領館、部分不宜劃分地區的保密單位和總部經濟、軍隊武警等活動，僅核算在全國，未核算到地區，因此地區生產總值的匯總數會略小於國內生產總值。

國家統計局指出，國際上一些實行統一核算體制的國家，也是將一些經濟活動僅核算在全國、不分至地區。