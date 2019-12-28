親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸製造業回暖 工業利潤轉正

2019-12-28 02:05經濟日報 記者李仲維／綜合報導

中新社
中新社
分享
大陸國家統計局昨（27）日公布，11月工業企業利潤總額增長5.4%，增速由負轉正（10月為下降9.9%）創八個月來新高，製造業嗅出回暖跡象，尤其港澳台商投資企業利潤增速均由負轉正，增長3.5%（10月為下降2.0%）。

數據顯示，規模以上工業企業11月利潤總額為人民幣5,939.1億元，年增5.4%；1至11月規模以上工業企業利潤總額為5.61兆元，年減2.1%，但降幅比1至10月收窄0.8個百分點。

值得注意是，國有控股企業利潤11月年增0.6%，扭轉今年下半年來持續下滑的趨勢；外商及港澳台商企業利潤年增3.5%，10月下降2.0%。私營企業和小型企業利潤11月分別年增14.7%和8.6%，增速比10月分別加快9.9和5.6個百分點。

國家統計局高級統計師朱虹表示，11月工業企業利潤由負轉正，主要原因一是工業生產和銷售增長明顯加快，企業生產規模擴張帶來盈利增加；二是工業品出廠價格降幅收窄。初步測算，11月工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速，比10月回升4.0個百分點。

另一方面，11月工業生產者出廠價格（PPI）年減1.4%，降幅比10月收窄0.2個百分點；工業生產者購進價格年減2.2%，降幅比10月擴大0.1個百分點。

從行業來看，消費品製造業利潤增速加快。11月消費品製造業利潤年增8.2%，增速比10月加快3.1個百分點。主要受市場需求有所回升、產品價格上漲等因素影響，化工、石油加工、鋼鐵行業銷售增速加快，利潤增長回暖，帶動11月工業企業利潤的回升。

統計局數據顯示，1至11月在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額比去年同期增加，13個行業減少。

朱虹表示，儘管11月工業企業利潤增速由負轉正，但也要看到當前經濟下行壓力仍然較大，受市場需求、工業品價格等多重因素影響，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華預計，工業企業利潤將回暖，但改善步伐緩慢，這主要由於海外經濟仍在放緩，全球商品價格難大幅走高，大陸經濟仍面臨下行壓力，企業補庫存較以往的工業周期緩慢。

分享

台商

延伸閱讀

12.4公斤純金打造史上最貴桌遊 要價4千萬

3大方案發威 302家企業投資總額達8424...

聯嘉竹南擴廠 開發Mini LED顯示器

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

人民幣匯率中間價今貶78點 本週三貶兩升

2019-12-27 10:17

地區GDP明年起統一核算

2019-12-28 02:07

A股套現王出列 萬科A遭出脫1,600億元

2019-12-28 02:07

阿里落腳北京 衝數位化

2019-12-28 02:06

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

上網八卦要小心 陸最高法確認微信微博聊天可作證據

2019-12-27 12:53

全球最貴的香港商辦大樓空置率創60個月新高

2019-12-27 12:38

外商投資法元旦上路 陸最高法司法解釋確保外資權益

2019-12-27 11:00

陸11月工業企業利潤增速由負轉正 台商投資獲利回暖

2019-12-27 10:35

人民幣中間價 升到6字頭

2019-12-27 03:18

促人力流動 陸城市落戶限制大鬆綁

2019-12-27 01:57

全球跨境技術貿易中心 上海臨港新片區揭牌

2019-12-27 01:57

塔里木油田 油氣產量大增

2019-12-27 01:57

煤都大同轉型 拚氫能產業鏈

2019-12-27 01:57

大陸明年交通運輸 將投資2.7兆

2019-12-27 01:56

陸穩經濟 明年還要拚基建

2019-12-27 01:53

蘇台產業合作 聚焦七亮點

2019-12-27 01:53

密碼法下月上路 助攻區塊鏈

2019-12-27 01:53

華為:砸錢研發才是關鍵

2019-12-27 01:51

李嘉誠重返陸商業地產

2019-12-27 01:51

網紅經濟降溫 熊貓直播收攤

2019-12-27 01:51

陸扶植華為 傳豪擲2兆銀彈

2019-12-27 01:50

李小龍之女告快餐店侵權 索賠9.2億

2019-12-27 00:04

波特王事件 陸委會：中共政治力干預只會加深兩岸隔閡

2019-12-26 17:19

婚姻滿意度大陸男高於女 尤其是50歲以上男性

2019-12-26 13:29

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17

人民幣中間價升值逾200點 創近五個月新高

2019-12-26 10:49

美國的電子煙巨頭Juul正迅速撤離中國

2019-12-26 10:21

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

深圳新開工項目 投資額1102億

2019-12-26 07:16

廣州智財權案件 98%侵犯商標

2019-12-26 04:44

廈門台商韓螢煥 深耕大陸29年

2019-12-26 04:43

經新疆中歐班列 同比增逾5成

2019-12-26 04:43

福建自貿區 首創多項對台新制

2019-12-26 04:42

陸廢紙原材料短缺 紙價看漲

2019-12-26 00:56

福建自貿區推對台新措施

2019-12-26 00:56
看更多

熱門文章

你以為的GPS衛星定位 可能是大陸的「北斗信號」

2019-12-27 19:41

大陸火車票20年不漲價 原因讓人感慨

2019-12-27 09:47

女兒早戀20歲大學生 父氣憤疑殘殺男友割頸燒屍

2019-12-27 10:42

密碼法不管密碼！強國大戰 背後有不能說的祕密...

2019-12-27 11:00

大陸手搖飲開了45萬家 超7成月花近千元愛喝奶茶

2019-12-27 16:53

傳習近平不滿北京官方 中南海收回首都規劃權

2019-12-27 20:22

植物人老公躺22年！人妻「帶夫改嫁」新歡願照顧終生

2019-12-27 19:02

解南海爭端 中越就海上劃界磋商

2019-12-27 14:06

全球最貴的香港商辦大樓空置率創60個月新高

2019-12-27 12:38

明年大選後兩岸關係 陳明通：確保中共無法統治台灣

2019-12-27 19:11

港劇海報暗藏「黑警死全家」 李澤楷公司急道歉

2019-12-27 15:45

人民幣中間價 升到6字頭

2019-12-27 03:18

曾被狼群圍困5天5夜 「雪域英雄」涉貪2.2億被訴

2019-12-27 15:29

福建向馬祖近期供水工程啟用 解決馬祖用水燃眉之急

2019-12-27 18:48

李嘉誠重返陸商業地產

2019-12-27 01:51

人民幣匯率中間價今貶78點 本週三貶兩升

2019-12-27 10:17

上海90後女生立遺囑將房子給閨密 為了這個原因...

2019-12-27 13:03

上網八卦要小心 陸最高法確認微信微博聊天可作證據

2019-12-27 12:53

反送中後 1/3港企欲回流設廠

2019-12-27 13:07

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

成都秋雨教會牧師王怡 傳耶誕期間遭秘密審判

2019-12-27 17:39

大陸第三家 台企新光天地在成都開業

2019-12-27 22:32

陸11月工業企業利潤增速由負轉正 台商投資獲利回暖

2019-12-27 10:35

香港示威未停 商場再現追逐戰

2019-12-27 13:08

獨子意外去世！62歲婦冒險做試管 順利產下男嬰

2019-12-27 15:10

「光榮冰室」供免費耶誕餐 抗議民眾：都是一家人

2019-12-27 13:08

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

聯合國人權專家敦促下 中國披露維族學者下落

2019-12-27 20:18

華為:砸錢研發才是關鍵

2019-12-27 01:51

還20億債務「繼續創業」 王思聰被解讀暫不接班萬達

2019-12-27 15:19

外商投資法元旦上路 陸最高法司法解釋確保外資權益

2019-12-27 11:00

華為發聲明駁華爾街日報：在中國未享特殊待遇

2019-12-27 10:20

澳門居民2018年人均收入230萬元

2019-12-27 13:17

遊寧波、寧海 享溫泉人文食旅

2019-12-27 14:28

山東艦穿台灣海峽 專家：可能返廠完成收尾工程

2019-12-27 12:44

廣州白雲機場客運量今年可望首次超越香港

2019-12-27 11:54

聲援反送中 香港警暴展台中開展

2019-12-27 13:51

中國經濟下滑壓力加大 官方稱堅持不炒房

2019-12-27 13:18

中國民事訴訟 微信微博聊天紀錄列證據

2019-12-27 12:44

中國最高法院公布外商投資法解釋 聚焦合約爭端

2019-12-27 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top