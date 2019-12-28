陸製造業回暖 工業利潤轉正

中新社 分享 facebook 大陸國家統計局昨（27）日公布，11月工業企業利潤總額增長5.4%，增速由負轉正（10月為下降9.9%）創八個月來新高，製造業嗅出回暖跡象，尤其港澳台商投資企業利潤增速均由負轉正，增長3.5%（10月為下降2.0%）。

數據顯示，規模以上工業企業11月利潤總額為人民幣5,939.1億元，年增5.4%；1至11月規模以上工業企業利潤總額為5.61兆元，年減2.1%，但降幅比1至10月收窄0.8個百分點。

值得注意是，國有控股企業利潤11月年增0.6%，扭轉今年下半年來持續下滑的趨勢；外商及港澳台商企業利潤年增3.5%，10月下降2.0%。私營企業和小型企業利潤11月分別年增14.7%和8.6%，增速比10月分別加快9.9和5.6個百分點。

國家統計局高級統計師朱虹表示，11月工業企業利潤由負轉正，主要原因一是工業生產和銷售增長明顯加快，企業生產規模擴張帶來盈利增加；二是工業品出廠價格降幅收窄。初步測算，11月工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速，比10月回升4.0個百分點。

另一方面，11月工業生產者出廠價格（PPI）年減1.4%，降幅比10月收窄0.2個百分點；工業生產者購進價格年減2.2%，降幅比10月擴大0.1個百分點。

從行業來看，消費品製造業利潤增速加快。11月消費品製造業利潤年增8.2%，增速比10月加快3.1個百分點。主要受市場需求有所回升、產品價格上漲等因素影響，化工、石油加工、鋼鐵行業銷售增速加快，利潤增長回暖，帶動11月工業企業利潤的回升。

統計局數據顯示，1至11月在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額比去年同期增加，13個行業減少。

朱虹表示，儘管11月工業企業利潤增速由負轉正，但也要看到當前經濟下行壓力仍然較大，受市場需求、工業品價格等多重因素影響，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華預計，工業企業利潤將回暖，但改善步伐緩慢，這主要由於海外經濟仍在放緩，全球商品價格難大幅走高，大陸經濟仍面臨下行壓力，企業補庫存較以往的工業周期緩慢。