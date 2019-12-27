華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

針對華爾街日報指稱，華為累計獲得大陸官方高達新台幣2.26兆元的各類補助，華為27日回應稱，這篇報道是基於錯誤的信息和混亂的邏輯。華為稱，2018年來自政府的研發補助只占收入的千分之二。據此推估，華為2018來自官方的研發補助約新台幣62億元。

華爾街日報稱，華為所以能從一家名不見經傳的電話供應商發展成世界上最大的電信設備公司，是因獲得大陸官方高達750億美元的「國家資助」，形式包括：補助、信貸措施、稅收減免和其他形式的財政援助。

報導稱，華為獲得的最大一塊官方資助是貸款、信用額度和國有銀行的協助，總額約460億美元。此外，大陸為鼓勵科技產業，也讓華為在2008年至2018年期間節省多達250億美元稅負。

對此，華為發布的聲明，一開始即稱，華爾街日報的報導是基於錯誤的信息和混亂的邏輯，無視華為過去30多年在研發上的巨額投入和19萬員工以客戶為中心的長期艱苦奮鬥，選擇性地對華為的成功進行任意揣測，不得不質疑華爾街日報作為一家專業媒體的動機和目的。

華為表示，做為一家100%員工持股的民營企業，過去30多年來，華為每年堅持將銷售收入的10%到15%投入到研發，過去十年累計研發投入約730億美元。2018年華為研發費用就高達150億美元，遠遠超過思科、諾基亞和愛立信。

2009到2019年，華為在5G領域的研發投入超過40億美金，也超過了歐美國家主要設備供應商5G研發投資的總和。聲明表示，「巨額的研發投入驅動了華為的創新和發展，這是華為成功的關鍵因素。」

華為強調，其與在中國的其他高新企業（包括外資企業）一樣，享受中國政府對高新技術企業的政策支持，除此之外沒有任何特殊待遇。華為的運營資金主要來自企業自身經營積累及外部融資，而不是政府補貼。過去十年企業自身經營積累占比近90%；公司的外部融資操作都是市場化運作，債務成本符合市場水準。

聲明表示，在中國，滿足條件的高科技企業（包括外資企業）都有權申請中國政府的相關補助，主要用於支持研究項目。過去十年，華為累計獲得的內外研發相關政府補助金額不足收入的千分之三，2018年的政府研發補助只占收入的千分之二。

根據華為今年3月底公佈的年報，華為2018年全球銷售收入為人民幣7,212億元。按此推算，華為2018年獲得的政府研發補助約人民幣14.42億元。