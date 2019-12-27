親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09聯合報 記者林則宏／即時報導

針對華爾街日報指稱，華為累計獲得大陸官方高達新台幣2.26兆元的各類補助，華為27日回應稱，這篇報道是基於錯誤的信息和混亂的邏輯。華為稱，2018年來自政府的研發補助只占收入的千分之二。據此推估，華為2018來自官方的研發補助約新台幣62億元。

華爾街日報稱，華為所以能從一家名不見經傳的電話供應商發展成世界上最大的電信設備公司，是因獲得大陸官方高達750億美元的「國家資助」，形式包括：補助、信貸措施、稅收減免和其他形式的財政援助。

報導稱，華為獲得的最大一塊官方資助是貸款、信用額度和國有銀行的協助，總額約460億美元。此外，大陸為鼓勵科技產業，也讓華為在2008年至2018年期間節省多達250億美元稅負。

對此，華為發布的聲明，一開始即稱，華爾街日報的報導是基於錯誤的信息和混亂的邏輯，無視華為過去30多年在研發上的巨額投入和19萬員工以客戶為中心的長期艱苦奮鬥，選擇性地對華為的成功進行任意揣測，不得不質疑華爾街日報作為一家專業媒體的動機和目的。

華為表示，做為一家100%員工持股的民營企業，過去30多年來，華為每年堅持將銷售收入的10%到15%投入到研發，過去十年累計研發投入約730億美元。2018年華為研發費用就高達150億美元，遠遠超過思科、諾基亞和愛立信。

2009到2019年，華為在5G領域的研發投入超過40億美金，也超過了歐美國家主要設備供應商5G研發投資的總和。聲明表示，「巨額的研發投入驅動了華為的創新和發展，這是華為成功的關鍵因素。」

華為強調，其與在中國的其他高新企業（包括外資企業）一樣，享受中國政府對高新技術企業的政策支持，除此之外沒有任何特殊待遇。華為的運營資金主要來自企業自身經營積累及外部融資，而不是政府補貼。過去十年企業自身經營積累占比近90%；公司的外部融資操作都是市場化運作，債務成本符合市場水準。

聲明表示，在中國，滿足條件的高科技企業（包括外資企業）都有權申請中國政府的相關補助，主要用於支持研究項目。過去十年，華為累計獲得的內外研發相關政府補助金額不足收入的千分之三，2018年的政府研發補助只占收入的千分之二。

根據華為今年3月底公佈的年報，華為2018年全球銷售收入為人民幣7,212億元。按此推算，華為2018年獲得的政府研發補助約人民幣14.42億元。

這份聲明最後並指稱，「近來，華爾街日報頻繁針對華為進行不負責任的選擇性報導，對華為的聲譽造成了巨大的影響。華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。」

華為稱，2018年獲得的政府研發補助只占收入的千分之二。（取自華為官網）
華為稱，2018年獲得的政府研發補助只占收入的千分之二。（取自華為官網）
分享

華爾街華為外資債務人民幣

延伸閱讀

喜歡跟南韓比？謝金河提3變數：今年南韓比台灣...

華為發聲明駁華爾街日報：在中國未享特殊待遇

華為:砸錢研發才是關鍵

陸扶植華為 傳豪擲2兆銀彈

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

人民幣匯率中間價今貶78點 本週三貶兩升

2019-12-27 10:17

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

上網八卦要小心 陸最高法確認微信微博聊天可作證據

2019-12-27 12:53

全球最貴的香港商辦大樓空置率創60個月新高

2019-12-27 12:38

外商投資法元旦上路 陸最高法司法解釋確保外資權益

2019-12-27 11:00

陸11月工業企業利潤增速由負轉正 台商投資獲利回暖

2019-12-27 10:35

人民幣中間價 升到6字頭

2019-12-27 03:18

促人力流動 陸城市落戶限制大鬆綁

2019-12-27 01:57

全球跨境技術貿易中心 上海臨港新片區揭牌

2019-12-27 01:57

塔里木油田 油氣產量大增

2019-12-27 01:57

煤都大同轉型 拚氫能產業鏈

2019-12-27 01:57

大陸明年交通運輸 將投資2.7兆

2019-12-27 01:56

陸穩經濟 明年還要拚基建

2019-12-27 01:53

蘇台產業合作 聚焦七亮點

2019-12-27 01:53

密碼法下月上路 助攻區塊鏈

2019-12-27 01:53

華為:砸錢研發才是關鍵

2019-12-27 01:51

李嘉誠重返陸商業地產

2019-12-27 01:51

網紅經濟降溫 熊貓直播收攤

2019-12-27 01:51

陸扶植華為 傳豪擲2兆銀彈

2019-12-27 01:50

李小龍之女告快餐店侵權 索賠9.2億

2019-12-27 00:04

波特王事件 陸委會：中共政治力干預只會加深兩岸隔閡

2019-12-26 17:19

婚姻滿意度大陸男高於女 尤其是50歲以上男性

2019-12-26 13:29

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17

人民幣中間價升值逾200點 創近五個月新高

2019-12-26 10:49

美國的電子煙巨頭Juul正迅速撤離中國

2019-12-26 10:21

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

深圳新開工項目 投資額1102億

2019-12-26 07:16

廣州智財權案件 98%侵犯商標

2019-12-26 04:44

廈門台商韓螢煥 深耕大陸29年

2019-12-26 04:43

經新疆中歐班列 同比增逾5成

2019-12-26 04:43

福建自貿區 首創多項對台新制

2019-12-26 04:42

陸廢紙原材料短缺 紙價看漲

2019-12-26 00:56

福建自貿區推對台新措施

2019-12-26 00:56

特斯拉在地化 結盟騰訊、阿里

2019-12-26 00:56

陸產Model 3 拚年前交車

2019-12-26 00:54

結算系統突傳故障 大陸三大期交所夜盤推遲開市

2019-12-25 22:38

大陸修訂外資銀行管理條例細則 取消人民幣業務審批

2019-12-25 22:02
看更多

熱門文章

你以為的GPS衛星定位 可能是大陸的「北斗信號」

2019-12-27 19:41

大陸火車票20年不漲價 原因讓人感慨

2019-12-27 09:47

女兒早戀20歲大學生 父氣憤疑殘殺男友割頸燒屍

2019-12-27 10:42

密碼法不管密碼！強國大戰 背後有不能說的祕密...

2019-12-27 11:00

大陸手搖飲開了45萬家 超7成月花近千元愛喝奶茶

2019-12-27 16:53

植物人老公躺22年！人妻「帶夫改嫁」新歡願照顧終生

2019-12-27 19:02

傳習近平不滿北京官方 中南海收回首都規劃權

2019-12-27 20:22

中歐班列「長安號」 西安至波蘭斯瓦夫庫夫開通

2019-12-27 01:58

解南海爭端 中越就海上劃界磋商

2019-12-27 14:06

全球最貴的香港商辦大樓空置率創60個月新高

2019-12-27 12:38

港劇海報暗藏「黑警死全家」 李澤楷公司急道歉

2019-12-27 15:45

明年大選後兩岸關係 陳明通：確保中共無法統治台灣

2019-12-27 19:11

人民幣中間價 升到6字頭

2019-12-27 03:18

曾被狼群圍困5天5夜 「雪域英雄」涉貪2.2億被訴

2019-12-27 15:29

港示威未停 商場再現追逐戰

2019-12-27 00:00

武廣高鐵運營10年 運客破5億人次

2019-12-27 01:57

李嘉誠重返陸商業地產

2019-12-27 01:51

黔常鐵路開通 長沙至張家界更便捷

2019-12-27 01:58

福建向馬祖近期供水工程啟用 解決馬祖用水燃眉之急

2019-12-27 18:48

陸扶植華為 傳豪擲2兆銀彈

2019-12-27 01:50

上海90後女生立遺囑將房子給閨密 為了這個原因...

2019-12-27 13:03

昌贛高鐵開通 江西實現市市通動車

2019-12-27 01:58

李小龍之女告快餐店侵權 索賠9.2億

2019-12-27 00:04

上網八卦要小心 陸最高法確認微信微博聊天可作證據

2019-12-27 12:53

人民幣匯率中間價今貶78點 本週三貶兩升

2019-12-27 10:17

密碼法下月上路 助攻區塊鏈

2019-12-27 01:53

陸穩經濟 明年還要拚基建

2019-12-27 01:53

反送中後 1/3港企欲回流設廠

2019-12-27 13:07

成都秋雨教會牧師王怡 傳耶誕期間遭秘密審判

2019-12-27 17:39

陸11月工業企業利潤增速由負轉正 台商投資獲利回暖

2019-12-27 10:35

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

香港示威未停 商場再現追逐戰

2019-12-27 13:08

塔里木油田 油氣產量大增

2019-12-27 01:57

獨子意外去世！62歲婦冒險做試管 順利產下男嬰

2019-12-27 15:10

大陸最大鮮活水產品暫養機場 在西安

2019-12-27 01:58

「光榮冰室」供免費耶誕餐 抗議民眾：都是一家人

2019-12-27 13:08

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

大陸第三家 台企新光天地在成都開業

2019-12-27 22:32

華為:砸錢研發才是關鍵

2019-12-27 01:51

外商投資法元旦上路 陸最高法司法解釋確保外資權益

2019-12-27 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top