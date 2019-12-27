陸11月工業企業利潤增速由負轉正 台商投資獲利回暖

大陸11月工業企業利潤總額增長5.4%，增速由負轉正（10月為下降9.9%），製造業嗅出回暖跡象，尤其港澳台商投資企業利潤增速均由負轉正，增長3.5%（10月為下降2.0%）。

累計1—11月累計利潤較去年同期下降2.1%，降幅比1—10月收窄0.8個百分點。

不過，大陸國家統計局解讀，儘管11月工業企業利潤增速由負轉正，但當前經濟下行壓力仍然較大，受市場需求、工業品價格等多重因素影響，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在。

大陸國家統計局指出，11月工業企業利潤增速由負轉正的主要原因，一是工業生產和銷售增長明顯加快，企業生產規模擴張帶來了盈利增加。

二是工業品出廠價格降幅收窄。初步測算，11月工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速比10月回升4.0個百分點。