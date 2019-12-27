親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

16歲女兒戀上20歲男大生 父親氣到殺男友割頸燒屍

LINE一鍵刪好友功能上線 網友實測：踢掉一堆人好爽

陸11月工業企業利潤增速由負轉正 台商投資獲利回暖

2019-12-27 10:35聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸11月工業企業利潤總額增長5.4%，增速由負轉正（10月為下降9.9%），製造業嗅出回暖跡象，尤其港澳台商投資企業利潤增速均由負轉正，增長3.5%（10月為下降2.0%）。

累計1—11月累計利潤較去年同期下降2.1%，降幅比1—10月收窄0.8個百分點。

不過，大陸國家統計局解讀，儘管11月工業企業利潤增速由負轉正，但當前經濟下行壓力仍然較大，受市場需求、工業品價格等多重因素影響，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在。

大陸國家統計局指出，11月工業企業利潤增速由負轉正的主要原因，一是工業生產和銷售增長明顯加快，企業生產規模擴張帶來了盈利增加。

二是工業品出廠價格降幅收窄。初步測算，11月工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速比10月回升4.0個百分點。

尤其石化、鋼鐵等重點行業利潤明顯回暖，其中化學原料和化學製品製造業利潤下降0.2%，降幅比10月大幅收窄151.5個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業利潤增長45.5%，10月則為下降31.2%；黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤下降16.3%，降幅收窄48.0個百分點。

大陸11月工業企業利潤增速由負轉正，石化、鋼鐵明顯回暖。本報資料照片
大陸11月工業企業利潤增速由負轉正，石化、鋼鐵明顯回暖。本報資料照片
分享

台商

延伸閱讀

貿協5月揮軍泰國 搶攻4.0商機

中小企投資案 八業者過關

全民權證／群聯 選逾二個月

北溪天然氣2號管線遭美制裁 蒲亭說有備案

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

人民幣匯率中間價今貶78點 本週三貶兩升

2019-12-27 10:17

外商投資法元旦上路 陸最高法司法解釋確保外資權益

2019-12-27 11:00

人民幣中間價 升到6字頭

2019-12-27 03:18

促人力流動 陸城市落戶限制大鬆綁

2019-12-27 01:57

全球跨境技術貿易中心 上海臨港新片區揭牌

2019-12-27 01:57

塔里木油田 油氣產量大增

2019-12-27 01:57

煤都大同轉型 拚氫能產業鏈

2019-12-27 01:57

大陸明年交通運輸 將投資2.7兆

2019-12-27 01:56

陸穩經濟 明年還要拚基建

2019-12-27 01:53

蘇台產業合作 聚焦七亮點

2019-12-27 01:53

密碼法下月上路 助攻區塊鏈

2019-12-27 01:53

華為:砸錢研發才是關鍵

2019-12-27 01:51

李嘉誠重返陸商業地產

2019-12-27 01:51

網紅經濟降溫 熊貓直播收攤

2019-12-27 01:51

陸扶植華為 傳豪擲2兆銀彈

2019-12-27 01:50

李小龍之女告快餐店侵權 索賠9.2億

2019-12-27 00:04

波特王事件 陸委會：中共政治力干預只會加深兩岸隔閡

2019-12-26 17:19

婚姻滿意度大陸男高於女 尤其是50歲以上男性

2019-12-26 13:29

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17

人民幣中間價升值逾200點 創近五個月新高

2019-12-26 10:49

美國的電子煙巨頭Juul正迅速撤離中國

2019-12-26 10:21

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

深圳新開工項目 投資額1102億

2019-12-26 07:16

廣州智財權案件 98%侵犯商標

2019-12-26 04:44

廈門台商韓螢煥 深耕大陸29年

2019-12-26 04:43

經新疆中歐班列 同比增逾5成

2019-12-26 04:43

福建自貿區 首創多項對台新制

2019-12-26 04:42

陸廢紙原材料短缺 紙價看漲

2019-12-26 00:56

福建自貿區推對台新措施

2019-12-26 00:56

特斯拉在地化 結盟騰訊、阿里

2019-12-26 00:56

陸產Model 3 拚年前交車

2019-12-26 00:54

結算系統突傳故障 大陸三大期交所夜盤推遲開市

2019-12-25 22:38

大陸修訂外資銀行管理條例細則 取消人民幣業務審批

2019-12-25 22:02

周杰倫MV奶茶遭賣天價 陸瘋狂山寨110多家

2019-12-25 17:03

陸官方：減稅降費拉動經濟增長0.8個百分點

2019-12-25 15:45

2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了？

2019-12-25 15:11

批「反滲透法」 陸國台辦：民進黨開民主倒車

2019-12-25 14:58
看更多

熱門文章

清潔工被要求向狗鞠躬道歉 警方到場卻出現神逆轉

2019-12-26 14:27

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

平安夜鬧離婚 丈夫法院外殘忍將妻子頭砍下

2019-12-26 18:01

只當86天「千億首富」！豬價下跌 他的身家大縮水

2019-12-26 16:28

重慶716根竹子橋 獲英國建築界奧斯卡獎

2019-12-26 22:21

男子電梯踩空「30樓墜至8樓」 徒手抓住鋼索保命

2019-12-26 17:38

世界第一條高鐵懸索橋 江蘇鎮江長江公鐵大橋合龍

2019-12-26 20:06

大陸火車票20年不漲價 原因讓人感慨

2019-12-27 09:47

港警變相凍結款 「星火」燎燒匯豐

2019-12-26 13:47

女兒早戀20歲大學生 父氣憤疑殘殺男友割頸燒屍

2019-12-27 10:42

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17

陸客自由行重返台灣？港媒：明年1月11日後見分曉

2019-12-26 11:38

學者預期：蔡英文總統連任兩岸關係將更惡化

2019-12-26 15:25

反送中後 1/3港企有意回流設廠

2019-12-26 11:31

因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

2019-12-26 12:18

故宮開始掛春聯了 和老百姓家的有啥不一樣？

2019-12-26 14:22

伊中俄首度聯合軍演 陸派「西寧號」導彈驅逐艦

2019-12-26 15:48

瑪莎拉蒂與百萬貂皮大衣著火 網友調侃：名車不宜載貨

2019-12-26 19:21

不滿干涉！陸嗆美不得實施國防授權法案涉華消極條款

2019-12-26 15:58

杭州美髮師線上撩妹騙錢 老婆貼婚照釣出9個「小三」

2019-12-26 12:42

香港大埔超級城示威者搗亂餐廳 警員胡椒誤噴老人

2019-12-26 15:45

廣東保健公司老闆 台上談養生倒地猝死

2019-12-26 12:40

留英兒才剛返家過年 廣東高管一家6口葬身火海

2019-12-26 16:34

港示威未停 商場再現追逐戰

2019-12-27 00:00

人民幣中間價 升到6字頭

2019-12-27 03:18

中歐班列「長安號」 西安至波蘭斯瓦夫庫夫開通

2019-12-27 01:58

武廣高鐵運營10年 運客破5億人次

2019-12-27 01:57

香港記協譴責警方打壓 有警員罵記者是「黑記」

2019-12-26 14:53

李小龍之女告快餐店侵權 索賠9.2億

2019-12-27 00:04

波特王事件 陸委會：中共政治力干預只會加深兩岸隔閡

2019-12-26 17:19

陸交通部：明年鐵路投資新台幣3.4兆、公路水路7.7兆

2019-12-26 15:22

陸扶植華為 傳豪擲2兆銀彈

2019-12-27 01:50

李嘉誠重返陸商業地產

2019-12-27 01:51

中國人權研究會：金錢政治是美國政治對立的主因

2019-12-26 14:23

與投資人達協議 王思聰認賠近20億人民幣損失

2019-12-26 16:24

黔常鐵路開通 長沙至張家界更便捷

2019-12-27 01:58

昌贛高鐵開通 江西實現市市通動車

2019-12-27 01:58

密碼法不管密碼！強國大戰 背後有不能說的祕密...

2019-12-27 11:00

密碼法下月上路 助攻區塊鏈

2019-12-27 01:53

婚姻滿意度大陸男高於女 尤其是50歲以上男性

2019-12-26 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top