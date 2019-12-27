密碼法下月上路 助攻區塊鏈

大陸自明年1月1日實施密碼法。在這部法律通過的前兩天，大陸國家主席習近平曾明確表示將加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，大陸財經人士分析，密碼法就是為發展及控制區塊鏈技術，而不是要拿民眾密碼。

大陸密碼法總則第二條說明，「本法所稱密碼，是指採用特定變換的方法對信息等進行加密保護、安全認證的技術、產品和服務」，換句話說，這個法案主要的目的是管制與監控密碼相關技術，並非儲存人民密碼。

坊間傳說，「網路密碼忘了就問黨」、「你的密碼國家管」、「（政府）對網路密碼擁有管理權」的說法並不正確。換句話說，「這個密碼法管理對應的的是code，個人的帳號密碼對應的是password」。

早在今年上半年，大陸官媒就公布草案，當時引起包括海外媒體探討，認為該法案雖未明講，但主要是針對區塊鏈加密技術規範與整合，以期符合大陸官方逐步推廣加密貨幣的腳步，中國人民銀行要力推官方的數位貨幣也會跟此法有關連。所以法案中針對認證、鼓勵加密市場的產品發展等都明列法條中。

根據該法，未來密碼將分為核心、普通及商用三類，商用密碼用於保護不屬於國家秘密的資訊，公民、法人和其他組織，可依法使用商用密碼，相關部門會制定商用密碼國家及行業標準。