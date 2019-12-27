蘇台產業合作 聚焦七亮點

江蘇省台辦副主任孫繼兵26日表示，展望2020年，省台辦要繼續推動擴大蘇台產業合作、優化現有台資企業提質增效、技術轉移、金融支持、幫助台青、加強文育公會旅遊等各領域合作、保護台胞合法權益共七項措施。

孫繼兵26日與兩岸媒體座談時提到，繼續擴大蘇台產業合作方面，在積體電路、生物醫藥鄧方面加強兩岸企業合作，並推動台企和大陸國營、民營企業共同發展。

他舉例，台玻集團旗下實聯化工，已在宿遷投建儲能電池生產專案，合作客戶群為東風汽車、南京依維柯、舒馳客車、登達汽車等；金仁寶集團在連雲港市投資建設慧智光學新材料專案。

其次在優化現有台資企業提質增效方面，除繼續深化大陸對台31條措施，落實政策外，也要貫徹江蘇省委書記婁勤儉所要求，台商也是蘇商，台資企業也是江蘇企業，享有同樣的優惠。

在技術轉移方面，江蘇有產業技術研究院，與台灣工研院運作類似，可透過台商大講堂平台，提供服務給有技術需求中小台資企業。

在金融支持方面，省台辦與省金融辦首先要解決台商融資難，現階段短期貸款緩解，去年國台辦公布26條措施，同意在有條件地區設立小額擔保公司，目前已有鎮江台商申請，希望幫台青創業。

在協助台青方面，江蘇省台灣青年實習獎助學金，將繼續獎助150名台青到江蘇實習。

最後是保護台胞合法權益，將依法依規調處台企投訴求助。

昆山市台辦副主任吳韜表示，有許多政策是在昆山先行先試，才向大陸其他的省市區去推廣。