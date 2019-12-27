陸穩經濟 明年還要拚基建

分享 facebook 大陸經濟成長放緩，明年持續砸錢做基建投資。大陸交通部昨（26）日提出2020年目標，鐵路投資人民幣8,000億元（約新台幣3.4兆元），公路水路投資人民幣1.8兆元（約新台幣7.8兆元），雙雙都維持在近年高檔水準。

人民網報導，大陸交通運輸部部長李小鵬昨日在2020年全國交通運輸工作會表示，明年交通運輸將完成鐵路投資人民幣8,000億元，公路水路投資1.8兆元，民航投資人民幣900億元。值得注意的是，2019年鐵路投資人民幣8,500億元是歷史新高，明年雖然小幅下滑，仍在歷史相對高點。

會議上，大陸交通部提出2020年目標：在2019年實現具備條件的鄉鎮和建制村通硬化路基礎上，2020年實現具備條件的建制村通客車。貨櫃鐵水聯運量增長12%以上。鄉鎮快遞網點覆蓋率達到98%。全面完成「十三五」規劃各項目標任務。

交通部預計，2019年全年交通領域降低物流成本將達人民幣800億元，民航減稅降費達人民幣90億元。

2019年預計完成交通固定資產投資人民幣3.21兆元，估增鐵路8,000公里、公路33萬公里，高等級航道385公里、民用運輸機場五個，郵政快遞服務網點和智慧投遞終端建設加快。

除京津冀暨雄安新區交通建設取得成果、北京大興國際機場開通、長三角交通運輸一體化發展步伐加快等重點區域戰略工程外，2019年交通服務民生、在打贏交通脫貧攻堅戰等方面也取得了決定性進展。

對於2020年交通運輸工作部署，澎湃新聞報導，李小鵬表示，要深化交通運輸供給側結構性改革，加快補齊弱項，降低物流成本。要大力發展多式聯運，深化ETC技術拓展應用。將新建改建公路服務區公共廁所600個，增建100個「司機之家」。

李小鵬稱，在智慧綠色交通發展方面，2020年交通部將加強人工智慧、區塊鏈等技術應用研究，加快北斗衛星導航系統在民航、鐵路、道路運輸等領域應用。