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網紅經濟降溫 熊貓直播收攤

2019-12-27 01:51經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸直播退燒，前大陸首富王健林兒子王思聰投資的中國第四大直播App「熊貓直播」竟然虧損人民幣20億元（約新台幣87億元）收攤，凸顯網紅經濟降溫的態勢。

澎湃新聞報導，普思資本昨（26）日公告，經過約兩月，王思聰執掌的普思投資與熊貓互娛投資人的糾紛有結果，普思投資與數十位投資人全達成協議，均獲賠償，熊貓互娛近人民幣20億元投資損失全部由普思投資及實控人承擔。

熊貓互娛是王思聰2015年投資的直播項目。熊貓直播一度是市場滲透率排名第四的直播App，不過此後遇到財務問題於2019年3月關閉伺服器、裁員。由於與熊貓互娛投資人的糾紛，之前王思聰被法院多次列為被執行人。近日陸續取消限制消費令。

普思投資在公告中解釋，有關普思投資及實控人流言甚多，因為在商談中，不便回應。在熊貓互娛創業中，普思投資實控人為熊貓互娛投資者提供連帶擔保，導致公司債務牽扯到個人。由於要對所有投資者協商賠償標準並逐一簽訂協議，所以沒有對單個投資者先行賠付。

普思投資稱，近年普思投資幾十個項目，大部分項目是成功的，不能因為熊貓互娛單個項目的創業失敗說成是普思投資及實控人整個創業的失敗。不過，仍有股東稱，尚未收到還款，會繼續追究下去。熊貓直播的主播們何時能拿到被拖欠的薪資也未知。

新京報報導，前瞻產業研究院指出，大陸直播萌芽期在2014年，隨後資本湧入、巨頭布局，直播用戶規模、市場規模都呈現高速發展。2018年全年大陸網路直播用戶規模達3.97億人，使用率47.9%。

大陸直播行業的競爭進入淘汰賽階段，海外市場將是直播領域的主戰場，潛藏極大機會。分析師稱，未來五年，雖然網路直播仍是風口，但模式必須升級，即「去網紅化」。

之前女主播「喬碧蘿殿下」真實面目竟是大媽，讓粉絲不減反增，廣告主也上門合作，但最後仍被封殺，這樣的業態並非良性發展。

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