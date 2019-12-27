陸扶植華為 傳豪擲2兆銀彈

華為到底獲得大陸政府多少資金補貼？華爾街日報估算，華為能成為全球頂尖通訊設備大廠，獲得中國大陸政府多達750億美元（約新台幣2.25兆元）財政援助是主因，分析師與華為客戶認為，這些銀彈有助華為以比競爭對手低30%的價格爭取客戶。

華爾街日報報導，這些財政援助包括政府補助金、信貸融通、稅務減免和土地購買優惠等形式，估算華為獲得中國大陸政府多達750億美元（約新台幣2.25兆元）財政援助。

報導指出，華為正在全球建設5G行動網路，雖然許多國家都對特定廠商或產業提供財務支持，但中國大陸政府金援華為，包括從25年前就減稅，使外界更加懷疑華為與北京之間的關係。

華為獲得的最大部分金援來自貸款、信用額度和國有銀行提供的其他協助，總額約460億美元。

中國為鼓勵科技產業，讓華為在2008年至2018年期間節省多到250億美元稅負。

此外，華為還獲得16億美元補助金和20億美元的購地優惠。

華為則透過聲明表示，公司獲得的研究補助金「微不足道」，很平常，科技業其他廠商也享有稅務優惠。

華為總裁任正非今年早些時候說，華為不依賴政府援助。

華為發言人後來表示，任正非的意思是華為沒有接受特殊的政府援助。

華爾街日報的研究報告為利用公司聲明和土地登記文件等公開資料，研究方法則獲得美國堪薩斯州威奇塔州立大學教授烏莎．哈利（Usha Haley）和華府政府補貼觀察組織Good Jobs First的協助。

單就金額觀察，中國大陸政府向華為提供的支持確實遠多於華為競爭對手。

Good Jobs First資料顯示，2000年以來，思科系統（Cisco Systems）獲得美國聯邦與州政府補貼、貸款、擔保等總額達445億美元。

根據華為的年度財報，自2008年以來獲得的官方補助金總額達16億美元。

在2014年至2018年的五年間，華為拿到的官方補助金是全球第二大電信設備廠商芬蘭諾基亞（Nokia）同期公布的17倍，全球第三大電信設備廠瑞典愛立信（Ericsson）這段期間則未在財報中公布任何官方補助金。