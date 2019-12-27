大陸明年交通運輸 將投資2.7兆

2020年中國交通運輸將完成鐵路公路水路民航等2兆7千億元人民幣的投資目標。圖為正在建設中的福建平潭海峽公鐵兩用大橋。 中新社 分享 facebook 2020年全國交通運輸工作會議26日舉行，會議決定2020年中國交通運輸將完成鐵路投資8000億元（人民幣，下同），公路水路投資1.8萬億元，民航投資900億元的目標。

此外，在2019年實現具備條件的鄉鎮和建制村通硬化路基礎上，2020年實現具備條件的鄉鎮和建制村通客車。集裝箱鐵水聯運量增長12%以上。鄉鎮快遞網點覆蓋率達到98%。 交通運輸部表示，2020年，交通運輸部將重點做到「五個確保」，即：確保堅定不移貫徹新發展理念，確保服務全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官，確保加快建設交通強國，確保辦好第二屆聯合國全球可持續交通大會，確保行業治理體系和治理能力現代化加快推進。

部署重點工作：加大貧困地區通客車攻堅力度，確保2020年9月底前實現具備條件的鄉鎮和建制村通客車的目標。

深化交通運輸供給側結構性改革。加快補齊短板，加強戰略性基礎設施建設，推動基礎設施網絡化。降低物流成本，大力發展多式聯運，深化ETC技術拓展應用。改進提升服務，落實「厠所革命」部署，新建改建公路服務區公共厠所600個，新增建設100個「司機之家街」。

深化收費公路制度改革。深化投融資改革，穩定車購稅等交通專項資金政策。深化體制機制改革，進一步完善綜合交通管理體制機制。

大力推動智慧綠色交通發展。加強人工智能、區塊鏈等技術應用研究，加快北斗衛星導航系統在民航、鐵路、道路運輸、長江航運等領域應用。

高質量推進「一帶一路」交通互聯互通。深化交通運輸對外合作交流。深入參與交通運輸全球治理。

啟動深化和提升安全體系建設三年行動。實施鄉道及以上公路安全生命防護工程15萬公里，改造危橋3000座，強化公路橋梁安全防護，推進隧道提質升級等重點工作。