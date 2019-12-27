煤都大同轉型 拚氫能產業鏈

山西省大同市郊區，新研氫能源科技有限公司正在建設占地165畝的氫燃料電池工廠。一條自主研發的全自動生產線已經建成，可提供1000台套的年產能。

新華社報導，大同號稱中國煤都，每年原煤產量超過1億噸。但優質動力煤已經枯竭，尋求全新的產業突圍勢在必行。目前，大同正在努力構建「氫能社會」。

大同新研氫能源科技有限公司總經理白宏亮介紹，該公司的工廠全部建成後可年產1萬台套燃料電池堆。

中國氫燃料電池領軍企業雄韜股份投資近28億元、佔地299畝的氫能產業園也正在大同建設，規劃年產氫燃料電池堆、發動機系統、發動機輔助系統各5萬套。

大同努力打造具有競爭力的上下游產業鏈，並為此組建了一個22名院士在內的諮詢委員會。相關部門積極與中國幾家汽車製造商接觸，希望引進氫燃料電池車項目。

「我們努力構建包括制氫、儲氫、氫燃料電池和整車製造在內的完整產業鏈，這是大同贏得未來的一次機遇。」大同市市長武宏文說。

數據顯示，大同已經投放了50輛氫燃料電池公交車，可在零下30℃的低溫下運行，續航里程最高可達到500公里。

中國首座加氫制氫一體站也在大同建成並投入使用。

北京首航艾啟威節能技術股份有限公司計劃未來五年在這裡建設3座制氫工廠、10至20座加氫站和3至5座分佈式氫能源電站。

豐富的煤炭資源將為大同「氫」裝上陣提供堅實的能源支撐。一個煤製氫項目正在籌建中，建成後可年產11萬噸氫氣。大同市發改委相關負責人表示，目前在中國煤製氫成本每立方米大約為0.8元人民幣左右，比天然氣製氫和電解水製氫更具優勢。

中國「『十三五』國家戰略性新興產業發展規劃」提出，將系統推動燃料電池汽車研發和產業化，到2020年實現燃料電池汽車批量生產和規模化示範應用。武宏文說：「這將為大同發展氫能產業帶來前所未有的新機遇。」