塔里木油田 油氣產量大增

中國石油天然氣集團公司塔里木油田分公司發佈消息，截至12月25日，2019年塔里木油田全年油氣產量當量突破2800萬噸，達到2801.68萬噸，油氣產量當量較去年同期淨增176.28萬噸，創近幾年最大增幅。

中新社報導，今年是塔里木油田建設3000萬噸現代化大油氣田全面攻堅之年，全年油氣產量當量突破2800萬噸，其中，生產石油液體逾566萬噸、天然氣逾280億立方米。

此外，今年塔里木油田還新發現博孜9、大北9、中古40C等9個油氣藏，全年新增三級儲量當量創會戰以來新高。特別是埋深近8000米的博孜9井重大發現，突破了超深儲層地質認識和效益勘探開發深度極限，新找到一個優質、高產、整裝千億方級凝析氣藏。

從年初至今，該油田新建產能原油逾100萬噸、天然氣逾49億立方米，開發井成功率超93%，再創歷史新高。與此同時，今年來，塔里木油田不間斷開展老油氣田綜合治理會戰，共計恢復生產能力原油逾34萬噸、天然氣10億方，相當於新增一個百萬噸級油氣田。

強化地面配套，規劃實施庫車山前五條聯絡線工程，實現克深、克拉、大北、博孜等主力氣區互聯互通，有效釋放單井產能，進一步提升向西氣東輸和南疆天然氣利民工程供氣的能力。

塔里木油田是中國石油天然氣集團公司旗下第三大油氣田，目前塔里木油田還處於開發初期，其油氣探明儲量還不到地質儲量的20%。根據塔里木油田加快油氣事業發展規劃，油田油氣產量當量將在2020年和2025年分別達到3000萬噸、3600萬噸，並在此基礎上朝著4000萬噸現代化大油氣田目標進軍。