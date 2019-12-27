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全球跨境技術貿易中心 上海臨港新片區揭牌

2019-12-27 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由國家技術轉移東部中心、上海臨港集團和上海技術交易所等單位共同主辦的全球跨境技術貿易中心暨離岸孵化基地，日前在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（以下簡稱臨港新片區）揭牌。

中新社報導，全球跨境技術貿易中心的目標是構建集技貿、研發、企業、金融、人才五大服務中心為一體的世界級跨境技術貿易樞紐。

通過融入全球技術轉移工作網絡、國際證券交易所，國際技術轉移組織機構、知名高校研究機構、國際資本等國際資源，整合長三角協同創新網絡、上海科技功能性平台、中國國內知名科研院所、科技服務機構、科技金融機構等國內技術轉移相關要素，建設成為一個技術貿易、IP運營和保護、技術融資、培訓交流、研發中試五大功能的樞紐平台。 在跨境資本配套服務方面，該中心將設立外匯自由兌換基金池，解決跨國技術貿易換匯難問題。對標香港、美國等地區和國家，建立「科創板及國際上市企業培育庫」，開展貼息創新信貸引導和支持中小企業技術創新，開展知識產權質押貸款，科技保險試點，擔保機構開展科技擔保等，為知識產權跨境質押提供融資渠道。 臨港官方表示，未來，全球技術貿易中心將吸引大量海內外與技術轉移和技術貿易相關的機構落地臨港，並為外籍科學家、企業家和技術項目提供全鏈全過程研發支撐服務。

與此同時，通過在臨港配置全球研發和技術貿易相關資源，將推動臨港研發產業的發展和加速卡脖子高新產業項目的研發進程，使臨港成為推動長三角一體化協同發展、自貿區建設等國家戰略實施的重要引擎。

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