促人力流動 陸城市落戶限制大鬆綁

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳近日印發「關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見」表示，要大幅放寬城市落戶限制。

「意見」要求以戶籍制度和公共服務牽引區域流動，全面取消城區常住人口300萬以下城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。

「意見」並要求完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分專案，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占主要比例。

這也表示，除了北上廣深這4個城區常住人口超過1000萬的超大城市外，城區人口500萬至1000萬的特大城市、城區常住人口在300萬到500萬的大城市都將大幅放寬落戶限制；城區常住人口在300萬以下的城市則實現「零門檻」落戶。

陸媒第一財經網指出，城區人口介於500到1000萬的城市，包括天津、重慶、武漢、成都、南京、鄭州、杭州、瀋陽、長沙。城區人口300萬到500萬的包括西安、蘇州、合肥、濟南、青島、大連、廈門、東莞。

城區常住人口在300萬以下的包括烏魯木齊、貴陽、石家莊、福州、南昌、呼和浩特、海口、蘭州等省會城市，以及溫州、無錫、常州、佛山等經濟大市；這些城市都全面取消落戶限制。

「意見」稱，要強化行政區劃設置，以中心城市和城市群為主體構建大中小城市和小城鎮協調發展格局，拓寬城市間流動空間。要提高中心城市和城市群綜合承載和資源強化配置能力，有利於發揮中心城市的帶動引領作用，進而帶動經濟的轉型升級。

報導指出，大幅放寬、放開二線城市落戶限制，也是提高中心城市和城市群綜合承載和資源強化配置能力，發揮中心城市引領帶動作用的重要一環。去年以來，中央更是多次強調，要發揮中心城市、城市群的帶動引領作用。

意見並提出多項舉措，促進農業縣人口轉移至城鎮，包括全面落實支持農業轉移人口市民化的財政政策，推動城鎮建設用地增加規模與吸納農業轉移人口落戶數量掛鉤，推動中央預算內投資安排，向吸納農業轉移人口落戶數量較多的城鎮傾斜。