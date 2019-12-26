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波特王事件 陸委會：中共政治力干預只會加深兩岸隔閡

2019-12-26 17:19聯合報 記者賴錦宏／即時報導

針對昨天國台辦發言人朱鳳蓮發宣稱，「波特王」事件是純屬企業自身的商業行為，盼外界莫將兩岸政治分歧帶入民間交流。陸委會發言人邱垂正今天在例行記者會表示，中國大陸始終以偏頗的政治思維，濫用其市場的力量，以政治力干預市場箝制，創作跟言論自由，只會加深兩岸人民的隔閡與誤解。

邱垂正今天下午指出，所謂「純屬企業自身的商業行為」，只有國台辦能有這種解讀。我想，台灣社會不會從這裡上去簡單解讀，他就是商業行為。台灣是一個民主法治、保障言論自由的社會。蔡總統跟網紅合拍影片在輕鬆自然的氣氛來對話，以闡述政府的政策，或者是多方面的來了解民間的觀點，這在民主國家是常態。

邱垂正表示，中國大陸始終以偏頗的政治思維，濫用其市場的力量，限制台灣網路影片，不得出現總統這個名稱。並以此來脅迫企業個人，來驅蟲他的政治立場或者是意識形態。顯然就是家網路媒體環境被作為政治工具。

邱垂正強調，中共對於不合其意的意識形態，任意的霸凌，這對於網路世界崇尚尊重他人創意與言論自由的價值，存在非常大的落差。台灣民眾都非常清楚，長期以來，將政治分歧帶入兩岸民間交流的，都是大陸方面的片面作為。陸委會也再次正告中共以政治力干預市場箝制，創作跟言論自由，只會加深兩岸人民的隔閡與誤解，讓兩岸關係漸行漸遠，台灣人民也絕對不會屈服。

陸委會發言人邱垂正表示，中共以政治力干預市場箝制，創作跟言論自由，只會加深兩岸人...
陸委會發言人邱垂正表示，中共以政治力干預市場箝制，創作跟言論自由，只會加深兩岸人民的隔閡與誤解，讓兩岸關係漸行漸遠。記者賴錦宏／攝影
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邱垂正網紅陸委會波特王中共兩岸關係

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