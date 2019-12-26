波特王事件 陸委會：中共政治力干預只會加深兩岸隔閡

針對昨天國台辦發言人朱鳳蓮發宣稱，「波特王」事件是純屬企業自身的商業行為，盼外界莫將兩岸政治分歧帶入民間交流。陸委會發言人邱垂正今天在例行記者會表示，中國大陸始終以偏頗的政治思維，濫用其市場的力量，以政治力干預市場箝制，創作跟言論自由，只會加深兩岸人民的隔閡與誤解。

邱垂正今天下午指出，所謂「純屬企業自身的商業行為」，只有國台辦能有這種解讀。我想，台灣社會不會從這裡上去簡單解讀，他就是商業行為。台灣是一個民主法治、保障言論自由的社會。蔡總統跟網紅合拍影片在輕鬆自然的氣氛來對話，以闡述政府的政策，或者是多方面的來了解民間的觀點，這在民主國家是常態。

邱垂正表示，中國大陸始終以偏頗的政治思維，濫用其市場的力量，限制台灣網路影片，不得出現總統這個名稱。並以此來脅迫企業個人，來驅蟲他的政治立場或者是意識形態。顯然就是家網路媒體環境被作為政治工具。