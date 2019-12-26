婚姻滿意度大陸男高於女 尤其是50歲以上男性

一項今（26）日最新披露的研究報告顯示，大陸民眾婚姻滿意度有顯著的性別差異，總體表現為男性高於女性。此外，相比50歲以下的男性，50歲以上男性的婚姻滿意度更高。

澎湃新聞報導，中國社會科學院社會學研究所社會心理學研究中心今發布《社會心態藍皮書：中國社會心態研究報告（2019）》。報告分析，從地域來看，新一線城市與三線城市的婚姻滿意度最高，其次是二線城市和四線及以下城市，一線城市的婚姻滿意度最低。

值得注意的是，家庭收入水準與婚姻滿意度也有密切關聯。課題組分析指出，有一個明顯趨勢是，隨著家庭收入水準的提高，婚姻滿意度也在提升。不過，家庭收入達到中高及以上水平時，婚姻滿意度則不再提升。

報告指出，男性受訪者中，低家庭收入人群的婚姻滿意度最低；中高家庭收入人群的婚姻滿意度最高。而女性受訪者中，低家庭收入人群的婚姻滿意度最低；而後隨著家庭收入提高，婚姻滿意度也不斷提高。

此外，藍皮書還指出，大陸女性的心理健康水準優於男性，尤其表現在環境控制、個人成長、積極關係和個人目標上。這顯示女性更加能夠適應環境、更加在意自我的發展、更能感受到親密關係的和諧，並且更加明確人生的目標。