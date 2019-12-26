首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

中國最有名的富二代，中國首富、萬達集團董事長王健林的兒子王思聰，因為投資巨虧被求償而遭限制高消費，不過，法院的四道限消令一日之內全部撤銷，港媒揭露，雖然首富老爸沒出手相助，但母親看不下去了，拿出人民幣1億給兒子還債。

羨慕的大陸網友表示，王思聰有一個首富老爸，沒想到媽媽也是不簡單啊。

2009年王健林拿出人民幣5億給王思聰「練手」投資試水，約定做不成就乖乖回萬達繼承家業。王思聰2015年創辦熊貓直播，一度炒熱人氣話題，但陸續傳出拖欠薪資、資金鏈緊張等傳聞。近日被告上法院求償，但因未按要求履行還款義務被限制消費，名下房產、車輛，銀行存款等財產被查封。

中國基金報報導，王思聰的好友爆料，一度被法院通報查封名下財產，更連下四條禁令被限制高消費，王思聰卻在一日之內將限消令全部撤銷，並不是王健林出手搭救，而是母親林寧看不下去。

王思聰的媽媽林寧，是林氏投資集團的董事長，集建築裝修裝潢業、餐飲娛樂業、對外經濟貿易業等的多元化集團。

儘管撤限消令解了燃眉之急，不過王思聰旗下普思投資自曝，其實王思聰在投資中竟然虧掉了20億人民幣。