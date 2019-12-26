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李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17聯合報 記者李仲維/即時報導

一度傳出撤離大陸市場的香港首富李嘉誠，似乎開始重新布局大陸的商業地產。

第一財經報導，信城不動產日前與新加坡ARA亞騰資產，針對上海三林商場正式達成收購協定。交易約定，亞騰資產管理（ARA Asset Management）與Straits Real Estate以及工銀國際組成的合資聯合體，共同收購三林印象城。

三林印象城是一家位於上海浦東的商場，由信城不動產於2017年接管並進行改造。

本次交易價格約人民幣24.2億元（約3.47億美元），這筆交易有望在2020年第1季完成。收購完成後，工銀國際和ARA子公司旗下一檔基金，將持有三林印象城約62.3%股份，Straits Real Estate旗下房地產子公司則將持有三林印象城約37.7%的股權。

公開資料顯示，ARA成立於2002年，由香港長江實業創立，是一家房地產基金管理公司，主要業務包括管理房地產信託基金、私募房地產基金和提供房地產物業管理服務，2007年在新加坡上市。

目前，ARA由長實持有約8%股權，趙國雄擔任主席。趙國雄是李嘉誠旗下房地產業業務的重臣，加入長實二十多年，目前也擔任長江實業集團執行董事。

其實在外資買買買的背後，是一波外資增持大陸商業地產的浪潮。此一浪潮從去年下半年開始，就已經露出明顯跡象。世邦魏理仕的數據顯示，2018年外資在大陸商業房地產投資猛增62%至人民幣780億元人，創2005年以來的最高水準。

地產諮詢公司Real Capital Analytics的數據也顯示，今年第1季，美國、瑞士、和新加坡等國家的機構投資者，買入價值27億美元的大陸商業地產。這是Real Capital公司自2007年開始統計該數據以來，外國投資者單季購買金額最高的一次。

從外資的一系列選擇來看，一線城市的核心商業資產，由於具備週期性低風險特點，易於管理、現金流穩定、交易流動性強，同時收益不斷走高，因此受到青睞。

香港首富李嘉誠。中新社資料照片
香港首富李嘉誠。中新社資料照片
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房地產外資新加坡

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