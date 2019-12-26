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浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29聯合報 記者李仲維/即時報導

浙江省台辦與浙江省農村信用社聯合社25日推出台胞專屬的銀行卡「台融卡」。這是該省首次向台胞發放有貸款功能的台胞借記卡和台胞白金信用卡。

中新社報導，這次發行的台融卡包括借記卡和信用卡，最高授信額度均達人民幣100萬元。其中借記卡是一張有貸款功能的台胞借記卡，享受基準利率優惠，具有小額貸款循環功能。同時還享受免年費、免開卡工本費等「五重免費」。

信用卡則是一張台胞白金信用卡，可享受銀行貴賓通道、機場免費接送等專屬服務。

長三角地區是台商在大陸集聚最密集的地區，目前在浙江註冊的台資企業累計接近1萬家。

台商竇永平說，在大陸不可避免地要使用各種金融工具與服務，但之前因證件、手續問題很難甚至無法辦理信用卡，台融卡將解決其在大陸遇到的金融方面的問題，極大便利工作和生活。

來自台灣的李麗娜也表示，台融卡一方面解決之前臺企臺胞獲得部分金融服務的「老大難」問題，成為在浙台胞融入浙江的又一個新開始，另一方面，一張小卡片也讓她更加感受到大陸惠台政策的不斷升級。

浙江省農信聯社理事長王小龍表示，台融卡能夠滿足台胞台企的生產經營及消費需求，為廣大台胞台企提供綜合性、一籃子金融服務。

浙江省台辦主任莊躍成也表示，浙江首次推出的台胞專屬的台融卡，有助於在浙台商更好紮根浙江，幫助更多台胞共用大陸發展機遇。希望透過發行聯名卡提升台胞綜合金融服務質效等舉措，進一步提升在浙台胞學習、創業、就業、生活的便利度和獲得感，幫助台資企業轉型升級，實現高品質發展。

浙江省台辦主任莊躍成(左)和浙江省農村信用社聯合社黨委書記王小龍(右)共同為台融...
浙江省台辦主任莊躍成(左)和浙江省農村信用社聯合社黨委書記王小龍(右)共同為台融信用卡揭牌。圖：中新社
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