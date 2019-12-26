李小龍女兒起訴真功夫 索賠9.2億元

使用酷似李小龍形象圖示長達15年的真功夫餐飲，被李小龍有限責任公司以商標侵權，告上上海二中院，索賠人民幣2.1億（約新台幣9.2億元）。

新浪娛樂、新浪財經報導，關於索賠金額，李小龍公司代理律師葉芳表示，名人代言費每年都在增長，真功夫2004年開始侵權，李小龍公司最後折中取值，確定了一年人民幣1400萬元為賠償依據，真功夫侵權15年，最後共計索賠人民幣2.1億。

李小龍公司法人代表為李小龍女兒李香凝，要求真功夫立即停止使用李小龍形象、在媒體版面上連續90日澄清與李小龍無關，並請求法院判令真功夫賠償經濟損失人民幣2.1億元，以及維權合理開支人民幣8.8萬元。

真功夫方面回應表示，已獲知此消息，正與公司法務部溝通，隨後將發出聲明。

該人士表示，很久以前，李香凝就提出過真功夫商標涉嫌侵犯李小龍形象一事，但當時商標局已有結論。

公開資料顯示，真功夫自從2004年開始使用這個中國功夫的品牌形象。

上述人士表示，2016年，公司推出了品牌新戰略，發佈了全新的品牌形象和品牌Logo，打造了更時尚的品牌升級店，相比以前的設計，新的Logo「文字和構圖都有變化，形象變得更年輕化。」

對比真功夫的新舊Logo標識，新的logo無論是字體還是圖案，更加趨向中國風，也更個性和張揚，不過主體圖案依然是一名使用中國功夫的男性形象，臉部描寫更為模糊。

其實，此次訴訟並不是李香凝與真功夫餐飲的首次交鋒，李香凝的維權之路已經持續了很多年，每日經濟新聞報導，早在2010年，李香凝在美國已經陸續將其父親的影片及商標的所有權購買了回來，她計畫把這些資源重新進行整合，使「李小龍」成為全球品牌，之後她便在大陸奔走維權，當時因為功夫明星的品牌效應，有不少公司用「李小龍」、「小龍功夫」等註冊。

與真功夫餐飲的交手也是其中之一，李香凝認為，真功夫餐飲品牌標誌使用了疑似李小龍功夫的動作形象。

在李香凝與當時的工商行政管理總局商標局接洽時，商標局給李香凝發出的一份覆函表示，李小龍及英文姓名「BruceLee」開發利用的權利，應當歸繼承人所有，李小龍繼承人如果有不同意見，可以按照「商標法」有關規定提出異議，而商標局將根據雙方當事人提供的事實和理由予以裁定。