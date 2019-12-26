福建自貿區 首創多項對台新制

福建省商務廳25日表示，經國際知名評估咨詢機構評估和專家評審，福建自貿試驗區推出第15批32項創新舉措，其中全國首創16項、複製拓展16項，對台先行先試8項，當中有多項新措施為大陸首創。

中新社指出，福建自貿試驗區自2015年4月掛牌運行以來，對照國際先進規則，以制度創新為核心，以防控風險為底線，形成了一批獨具福建特色、對台先行先試的制度創新成果。

根據福建官方數據顯示，福建自貿試驗區累計推出實施創新舉措15批410項，其中，大陸全國首創157項、對台先行先試89項。

報導稱，從此次推出的新舉措來看，對台仍是福建自貿試驗區制度創新的重要領域。福建省商務廳相關負責人稱，推進環境保護、城鄉規劃設計、交通建設等領域進一步深化對台投資放開，完善台灣建築專業人士考核認定方式。創出多個「首例」。

主要包括：發放首批「台商台胞金融信用證書」、首張台胞專屬信用卡，設立大陸全國首個「一站式」台胞台企服務中心、首家大陸與台灣律師所聯營辦公室等，進一步完善了台灣司法輔助人員引進和服務機制。

該負責人還指出，此次發布的創新舉措突出系統集成性、問題導向性，突出利用先進技術賦能政府監管服務，突出法治營商環境建設。

其中，進境空箱全程智能化監管快放模式、跨關區調機維修服務、遠洋漁企跨境外匯集成「快捷通」模式等，從市場主體和市場經營活動問題訴求出發，通過全流程、全場景、跨部門、跨區域等系統集成創新模式，推出制度創新舉措。