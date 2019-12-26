廈門台商韓螢煥 深耕大陸29年

回憶過去，韓螢煥（圖）說：「我家是一個農村家庭，家裡有7個姐姐，於是我為了減輕家中負擔，中專畢業後便步入社會，打工賺錢。打工的第一個地方是去貿易企業做送貨小弟，我用了3個月的時間，就把老闆堆積了10幾年的倉庫整理得井井有條。 圖，本報廈門傳真 分享 facebook 廈門台商協會常務副會長、廈門東亞機械工業公司董事長韓螢煥，來自台灣新竹；1990年，他在廈門開啟了大陸創業之路。

回憶過去，韓螢煥說：「我家是一個農村家庭，家裡有7個姐姐，於是我為了減輕家中負擔，中專畢業後便步入社會，打工賺錢。打工的第一個地方是去貿易企業做送貨小弟，我用了3個月的時間，就把老闆堆積了10幾年的倉庫整理得井井有條。1年後，老闆讓我去做推銷員；到第5年時，我做出了平均每月3,500萬台幣的銷售額。」

30歲時，在台灣創業的韓螢煥遭遇了挫敗；關鍵時刻，朋友的一番話讓他看到了新的希望。朋友建議他不妨去大陸尋找機會，「所以1990年，我來到了廈門。」韓螢煥說，廈門和台灣同文同宗，一個機會，他和大陸國營企業北方公司合資，成立東亞機械公司。

深耕大陸29年的韓螢煥，逐漸了解大陸風土人情並入鄉隨俗。如今，他已在空壓機製造領域成為行業翹楚，東亞機械的「JAGUAR捷豹」品牌遍布海內外市場，在空壓機製造行業常年處於領跑地位；現在更計畫增資擴廠，籌備上市。

事業有成，韓螢煥熱心公益，發起成立了廈門市首個區級台商愛心基金，他捐資助學達500多萬元。在他的帶動下，同安的台商們紛紛慷慨解囊。

精進事業，回饋社會，奉獻愛心；去年，韓螢煥被授予廈門市「榮譽市民」稱號。他說：「苦為何物？苦過來的人才懂得其中的艱難，當我們有能力了，就要多做一點。」對未來前景，他充滿了信心。