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結算系統突傳故障 大陸三大期交所夜盤推遲開市

2019-12-25 22:38聯合報 記者林則宏／即時報導

上海《澎湃新聞》報導，因結算系統25日晚間出現故障，大陸三大期貨交易所：上海期貨交易所、大連商品期貨交易所、鄭州商品交易所宣布，當日夜盤延遲一個半小時改於22時30分開市。目前尚不清楚導致大陸期貨結算系統出現故障的具體原因為何。

報導稱，上海期貨交易所（簡稱「上期所」）25日晚間公告，連續交易品種於當日22時30分開始連續交易，其中22時25分至22時30分為集合競價；連續交易結束時間如下：天然橡膠、天然橡膠期權、瀝青、燃料油、紙漿、螺紋鋼、熱軋卷板為當日23時；銅、銅期權、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、不銹鋼為次日1時；黃金、白銀、黃金期權為次日2時30分。

大連商品期貨交易所（簡稱「大商所」）公告稱，根據「大連商品交易所交易管理辦法」相關規定，決定25日晚夜盤交易時間調整為22時30分至23時，集合競價時間為22時25分至22時30分。

鄭州商品交易所（簡稱「鄭商所」）也公告，根據「鄭州商品交易所夜盤交易細則」有關規定，經研究決定，25日夜盤交易時間調整為22時30分至23時，集合競價時間為22時25分至22時30分。

報導稱，三大期交所均推遲夜盤開始時間，但交易結束時間均未改變。亦即，25日大陸三大期交所的夜盤交易時間被縮短了1個半小時。

澎湃新聞指出，據了解，這是由於上期所出現結算延遲所造成。一名期貨市場人士解釋，因為上期所方面無法結算，會影響連續交易，因此需要同步延遲夜盤的開盤時間。

但報導並未具體說明，究竟是甚麼因素導致上期所出現無法結算的異常情況。

圖為大陸第一個貴金屬期權產品，今年12月20日在上海期貨交易所上市交易。（新華社...
圖為大陸第一個貴金屬期權產品，今年12月20日在上海期貨交易所上市交易。（新華社）
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