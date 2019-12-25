大陸修訂外資銀行管理條例細則 取消人民幣業務審批

大陸銀保監會25日公布修訂後的《外資銀行管理條例實施細則》，貫徹落實銀行業對外開放政策，進一步優化銀行業投資和經營環境。

中新社報導，此次修訂《細則》配合《外資銀行管理條例》的修改實施，落實銀行業開放措施，包括擴大外國銀行商業存在形式選擇範圍、取消來大陸設立機構的外國銀行總資產要求、取消人民幣業務審批、調整外國銀行分行生息資產指標要求、對外國銀行境內分行實施合併考核等，持續推動中國銀行業對外開放進程。

報導指出，《細則》還納入近年發布的外資銀行市場准入開放事項，提升立法等級。這些開放事項包括：明確部分業務適用報告制；明確外資銀行可以依法與母行集團開展境內外業務協作；允許外國銀行向中國境內分行撥付的營運資金合併計算；允許已獲准開辦衍生產品交易業務的外國銀行管理行在滿足一定條件的前提下，授權其他分行開辦相關業務。