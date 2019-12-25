周杰倫MV奶茶店出現山寨 官方：在陸不對外加盟

因歌手周杰倫日前發布新歌「說好不哭」MV，所捧紅的麥吉奶茶店，已在上海出現多家山寨店，這些山寨店自稱是加盟店，但包裝和口感都被消費者認為差很多，網路上甚至還出現不少打著麥吉品牌的加盟廣告。

品牌官方營運公司上海麻吉餐飲管理也在官網宣布，「麥吉machi machi目前在大陸地區不對外招商與加盟。」

澎湃新聞報導，有上海市民在上海城隍廟商圈內逛街，看見一家店招為「machi machi 麥吉」的奶茶店，眼見外灘的快閃店排隊長沒喝到，這裡居然新開了一家，不用排隊，隨到隨買，於是帶著試試看的心情，買了杯芝士奶茶，沒想到口感一般，底部的芝士一塊一塊，上層的奶茶喝上去感覺就是奶精和茶粉沖出來，而這樣一杯標價為人民幣28元。

實際登陸大眾點評，輸入「麥吉奶茶」就會跳出十多家奶茶店，很多被標注為「新店」，一些消費者在店內消費後，辯出了真偽，甚至會在山寨的店鋪內留言打假。而在百度上搜索「麥吉奶茶加盟」，會跳出不少加盟廣告。