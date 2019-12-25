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陸官方：減稅降費拉動經濟增長0.8個百分點

2019-12-25 15:45聯合報 記者李仲維／即時報導

大陸財政部今（25）日首次公布減稅降費對經濟增長、投資、消費拉動等的詳細測算數據。

第一財經報導，大陸官方今年祭出超過人民幣2兆元的空前減稅降費，其效果一直是外界矚目。據財稅部門測算，減稅降費拉動當年GDP（國內生產總值）增長0.8個百分點，拉動固定資產投資增長0.5個百分點，拉動社會消費品零售總額增長1.1個百分點。

大陸財政部部長劉昆今向全國人大常委會作《國務院關於減稅降費工作情況的報告》，透露上述數據。

中新社報導，《報告》稱，今年1月至10月，大陸全國減稅降費達人民幣1兆9,688.9億元。其中減稅1兆6,473.26億元，降低社會保險費3,215.68億元。全年減稅降費數額將超過2兆元，占GDP的比重超過2%，明顯高於世界其他國家。

劉昆表示，目前各項減稅降費措施落實有力，效果正在逐步顯現，具體表現在有效降低企業成本負擔，初步實現三個確保(確保製造業等主要行業稅負明顯降低、確保建築業和交通運輸業等行業稅負降低、確保其他行業稅負只減不增)，重點支持民營和小微企業，有力促進企業加大研發投入，明顯增加居民收入和消費能力。

大陸工信部日前召開的全國工業和資訊化工作會議稱，預計全年減稅降費人民幣2.36兆元，相當於2003年全國財政收入規模。

《報告》同時指出，政策實施過程中仍面臨困難和問題。一是財政收入壓力較大；二是少部分企業減負不明顯；三是涉企亂收費、亂罰款、亂攤派問題不容忽視。

針對下一步減稅降費工作，《報告》提出，要堅決落實落細減稅降費政策，切實加強財政預算管理，調整優化財政支出結構。

多位財稅專家分析，2020年預計不會推出新的大規模減稅降費政策，而重在鞏固和拓展今年減稅降費政策的成效。未來減稅降費政策會繼續優化，不排除會有一定結構性減稅政策出爐，例如國務院明確提出研究對製造業重點行業加大研發費用加計扣除比例。

大陸官方今年祭出超過人民幣2兆元的空前減稅降費，其效果一直是外界矚目。圖／新華社...
大陸官方今年祭出超過人民幣2兆元的空前減稅降費，其效果一直是外界矚目。圖／新華社資料照片
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人民幣國務院減稅

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