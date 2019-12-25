陸官方：減稅降費拉動經濟增長0.8個百分點

大陸財政部今（25）日首次公布減稅降費對經濟增長、投資、消費拉動等的詳細測算數據。

第一財經報導，大陸官方今年祭出超過人民幣2兆元的空前減稅降費，其效果一直是外界矚目。據財稅部門測算，減稅降費拉動當年GDP（國內生產總值）增長0.8個百分點，拉動固定資產投資增長0.5個百分點，拉動社會消費品零售總額增長1.1個百分點。

大陸財政部部長劉昆今向全國人大常委會作《國務院關於減稅降費工作情況的報告》，透露上述數據。

中新社報導，《報告》稱，今年1月至10月，大陸全國減稅降費達人民幣1兆9,688.9億元。其中減稅1兆6,473.26億元，降低社會保險費3,215.68億元。全年減稅降費數額將超過2兆元，占GDP的比重超過2%，明顯高於世界其他國家。

劉昆表示，目前各項減稅降費措施落實有力，效果正在逐步顯現，具體表現在有效降低企業成本負擔，初步實現三個確保(確保製造業等主要行業稅負明顯降低、確保建築業和交通運輸業等行業稅負降低、確保其他行業稅負只減不增)，重點支持民營和小微企業，有力促進企業加大研發投入，明顯增加居民收入和消費能力。

大陸工信部日前召開的全國工業和資訊化工作會議稱，預計全年減稅降費人民幣2.36兆元，相當於2003年全國財政收入規模。

《報告》同時指出，政策實施過程中仍面臨困難和問題。一是財政收入壓力較大；二是少部分企業減負不明顯；三是涉企亂收費、亂罰款、亂攤派問題不容忽視。

針對下一步減稅降費工作，《報告》提出，要堅決落實落細減稅降費政策，切實加強財政預算管理，調整優化財政支出結構。