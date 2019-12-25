親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中山高北上桃園內壢5車連環撞 大貨車司機身亡

評／掩蓋事實？ 蔡政府亮麗數字下的台灣「薪情」

2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了

2019-12-25 15:11聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

2019世界神明聯誼會今天在佛光山佛陀紀念館盛大登場，今年參與的宮廟近1000家，規模前所未有，不過大陸的宮廟則缺席，擔任中華傳統宗教總會長的立法院前院長王金平對此表示，陸方雖然沒有來，但是國內參與的宮廟，卻增加200多家，愈辦愈盛大。

世界神明聯誼會由佛光山開山宗長星雲大師首倡，2011年第一次舉辦，參加單位擴及兩岸三地及東南亞各國，今年由文化部文資局、中華傳統宗教總會與佛陀紀念館首次合作，規模更勝以往。

王金平今以主辦方身分出席表示，今年世界神明聯誼會有基督教、天主等六大宗教同台，相互交流。大家同一個平台上，主要希望世界各宗教都能夠相互尊重、互相合作，共同促成世界和平與人類和諧，這也是世界聯誼會最重要的目的。

王金平說，2019世界神明聯誼會共有近1000家宮廟、3000多尊神明、是前所未有的大規模宗教集合，可說是全世界能量最大的一個場域，起碼有7萬民眾參加。不論是行憲紀念日或耶誕節也好，反正這是一個特別的日子，足讓國人對於宗教有所認識，宗教和諧的交流應該也有進一步的進展，這是很有意義的。

佛光山創辦神明聯誼會以來，風潮吹向海峽兩岸三地，歷年來大陸方面除有宮廟參加，亦有學者進行研究，不過今年似未見蹤影，是否因為選舉等政治因素所致，王金平並未明說，但他證實，今年大陸的宮廟幾乎沒有來，「我們有請他們自動報名，沒有特別要或不要」，往年他們都有派代表來，今年雖然沒來，但國內參與的宮廟則增加200家左右，活動是愈辦愈熱烈愈成功。

2019世界神明聯誼會今天盛大登場，有近千家宮廟到來，規模創新高。記者王昭月／ ...
2019世界神明聯誼會今天盛大登場，有近千家宮廟到來，規模創新高。記者王昭月／ 攝影
分享
2019世界神明聯誼會今天盛大登場，有近千宮廟，3000多神尊，7萬信到場，但陸...
2019世界神明聯誼會今天盛大登場，有近千宮廟，3000多神尊，7萬信到場，但陸方具缺席。記者王昭月／攝影
分享

聯誼佛光山佛陀紀念館王金平

延伸閱讀

影／選前是否與韓國瑜同框？ 王金平：機會應該...

影／王金平：民進黨國會若過半 將是國家的災...

影／王金平是否歸隊？吳敦義：我不能隨便表示意...

最後關頭！ 韓王郭周六有機會高雄同台

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

京滬機票又要漲了 一年半3連漲

2019-12-25 14:55

陸客來台自由行何時恢復？國台辦：共同努力重回合作

2019-12-25 12:01

路透：大陸11月進口美豆激增 繼續對美國釋善意

2019-12-25 16:42

陸官方：減稅降費拉動經濟增長0.8個百分點

2019-12-25 15:45

批「反滲透法」 陸國台辦：民進黨開民主倒車

2019-12-25 14:58

波特王稱蔡英文為總統遭解約 陸國台辦：企業商業行為

2019-12-25 13:43

中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2019-12-25 11:32

陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇

2019-12-25 11:30

國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

2019-12-25 11:09

陸大學再開大門 將進一步擴大招收台生的院校範圍

2019-12-25 10:54

人民幣中間價今升值52基點 人行淨回籠逾2千億

2019-12-25 10:33

這家A股公司春節放假19天 還要給員工加薪

2019-12-25 10:33

紙價要漲了 春節停機檢修潮過後起漲

2019-12-25 09:07

李克強：不會大行保護主義

2019-12-25 00:48

中日韓峰會 同喊明年簽RCEP

2019-12-25 00:40

陸Q3手機費降 流量激增93％

2019-12-25 00:32

全球最大niko and...在上海

2019-12-25 00:32

寧波舟山港集裝箱 年破2700萬大關

2019-12-25 00:30

陸穩就業 規範企業裁員

2019-12-25 00:02

長三角一體化 2025年驗收

2019-12-25 00:02

台商轉型 「台二代」領航

2019-12-25 00:02

中日韓簽訂十年合作願景

2019-12-25 00:02

年關近！大陸穩就業出招 規範企業裁員

2019-12-24 17:47

人行又放水！央行票據互換操作258億

2019-12-24 17:14

贏過星巴克 瑞幸咖啡登上大陸咖啡一哥

2019-12-24 17:14

陸外匯局官員：2019年人民幣在全球貨幣中表現穩健

2019-12-24 12:48

招手韓日企 李克強：參與大陸現代服務業、金融合作

2019-12-24 12:15

李克強籲：建中日韓自貿區 加快區域經濟一體化

2019-12-24 12:14

傳鴻海退出零售 旗下電商富連網將改由夏普主導

2019-12-24 11:14

前10月大陸減稅降費8.7兆 占GDP逾2%

2019-12-24 11:03

北大方正債券違約 中國科技市場將泡沫？

2019-12-24 09:44

陸民法典草案審議 禁放高利貸

2019-12-24 00:36

給紅利 台胞投資法將減化手續

2019-12-24 00:36

西藏拉薩 氂牛肉上市

2019-12-24 00:22

陸旅遊百強縣 去年平均收入172億人民幣

2019-12-24 00:21

四川送電超級工程 雅中工程興建

2019-12-24 00:20

日喀則設經發區 聚焦南亞合作

2019-12-24 00:20

福建自貿試驗區 新增1.4萬企業

2019-12-24 00:16

鐵礦石保稅中轉 福建對台業務佳

2019-12-24 00:15
看更多

熱門文章

中日韓簽訂十年合作願景

2019-12-25 00:02

反送中／港警舉藍旗截查青年 男子被追捕時墜樓

2019-12-24 22:16

環時社評諷美：用台灣問題「切香腸」 早晚切到手

2019-12-25 09:07

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

陸港玩家對槓！ 遊戲竟成反送中新戰場

2019-12-24 19:14

中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2019-12-25 11:32

贏過星巴克 瑞幸咖啡登上大陸咖啡一哥

2019-12-24 17:14

波特王稱蔡英文為總統遭解約 陸國台辦：企業商業行為

2019-12-25 13:43

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

中日韓峰會 同喊明年簽RCEP

2019-12-25 00:40

平安夜不平靜 香港又見催淚彈

2019-12-25 00:37

王毅談陸外交 稱面對外部勢力大陸寸步不讓

2019-12-24 18:27

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

人行又放水！央行票據互換操作258億

2019-12-24 17:14

估18萬人要返台…選舉加班機僅10班

2019-12-25 00:36

反送中2020首戰 香港民陣發起元旦遊行

2019-12-24 17:16

平安夜香港多個商場「和你Sing」 警察噴胡椒噴霧

2019-12-24 20:21

陸客來台自由行何時恢復？國台辦：共同努力重回合作

2019-12-25 12:01

兩岸春節加班機 1月11日起飛

2019-12-25 00:02

紙價要漲了 春節停機檢修潮過後起漲

2019-12-25 09:07

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

反送中／尖沙嘴半島酒店外多人聚集 防暴警發射催淚彈

2019-12-24 22:18

香港：平安夜不安寧 抗議無處不在

2019-12-24 20:10

陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇

2019-12-25 11:30

習近平在澳門面囑林鄭月娥 「辦好香港事情」

2019-12-25 10:00

這家A股公司春節放假19天 還要給員工加薪

2019-12-25 10:33

老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

2019-12-24 16:42

國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

2019-12-25 11:09

年關近！大陸穩就業出招 規範企業裁員

2019-12-24 17:47

平安夜上街抗議 港警在尖沙咀多處戒備及巡邏

2019-12-24 20:45

人民幣中間價今升值52基點 人行淨回籠逾2千億

2019-12-25 10:33

外部被縱火 港鐵尖沙嘴站及旺角站暫時關閉　

2019-12-24 23:37

塗鴉大師班克西作品登港！負面描繪警察 引港人共鳴

2019-12-25 09:55

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

管浩鳴：陳同佳沒有改變赴台灣自首意欲

2019-12-25 09:31

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

陸大學再開大門 將進一步擴大招收台生的院校範圍

2019-12-25 10:54

春節加班機太晚公布…台商抱怨

2019-12-25 00:02

兒想娶懷孕女友 母拒付彩禮被兒持棒打死

2019-12-24 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top