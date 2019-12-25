2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了

2019世界神明聯誼會今天在佛光山佛陀紀念館盛大登場，今年參與的宮廟近1000家，規模前所未有，不過大陸的宮廟則缺席，擔任中華傳統宗教總會長的立法院前院長王金平對此表示，陸方雖然沒有來，但是國內參與的宮廟，卻增加200多家，愈辦愈盛大。

世界神明聯誼會由佛光山開山宗長星雲大師首倡，2011年第一次舉辦，參加單位擴及兩岸三地及東南亞各國，今年由文化部文資局、中華傳統宗教總會與佛陀紀念館首次合作，規模更勝以往。

王金平今以主辦方身分出席表示，今年世界神明聯誼會有基督教、天主等六大宗教同台，相互交流。大家同一個平台上，主要希望世界各宗教都能夠相互尊重、互相合作，共同促成世界和平與人類和諧，這也是世界聯誼會最重要的目的。

王金平說，2019世界神明聯誼會共有近1000家宮廟、3000多尊神明、是前所未有的大規模宗教集合，可說是全世界能量最大的一個場域，起碼有7萬民眾參加。不論是行憲紀念日或耶誕節也好，反正這是一個特別的日子，足讓國人對於宗教有所認識，宗教和諧的交流應該也有進一步的進展，這是很有意義的。