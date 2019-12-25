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批「反滲透法」 陸國台辦：民進黨開民主倒車

2019-12-25 14:58聯合報 特派記者呂佳蓉/即時報導

針對民進黨黨團力拼年底前通過「反滲透法」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，民進黨為了一黨政治私利，大開民主倒車，完全置台灣民眾福祉利益於不顧，強行以「修法」手段來進行政治操弄，影響極其惡劣，危害極其嚴重。

大陸國台辦今日舉行例行記者會，當中媒體問及對「反滲透法」的看法，朱鳳蓮表示，台灣各界人士已經紛紛表達強烈譴責和堅決反對。該法一旦通過，凡是與民進黨立場不同的政黨、團體、人士，敢於批評民進黨的媒體，來大陸就學就業的台胞，參加兩岸交流合作的人士，都有可能被莫須有地扣帽子、打悶棍，遭到隨意調查、罰款，甚至是判刑坐牢。

朱鳳蓮指出，民進黨政府強推惡法，倒行逆施，製造綠色恐怖，禁限兩岸交流交往，升高兩岸敵意對抗，損害台灣同胞利益，終將會自食惡果。

至於我政府批評大陸對台政策，並指責大陸介入台灣選舉，朱鳳蓮則重申，大陸歷來不介入台灣的選舉，並例舉大陸26條措施、31條措施、發行居住證，幫助台企加入大陸經濟發展等舉措。

他接著說，反觀民進黨政府，在過去3年多，為了一黨一己之私，不斷翻新花樣，試圖分化台灣社會、製造兩岸敵意。民進黨把黑手伸向兩岸交流，把矛頭對準台灣民眾，處處拆橋、斷路、挖坑、築牆，千方百計阻擋台胞台企來大陸交流發展，破壞台胞台企的好事。

朱鳳蓮指出，台胞要申請居住證，來大陸實習、就業，他們威脅說「違法」，要管制處罰；至於31條措施和26條措施，他們就指是混淆視聽，稱為接受統戰、被滲透。還搞政治小動作，破壞金馬獎。並惡化兩岸旅遊合作氛圍，到處抓「共」，搞得大陸遊客人心惶惶，視赴台為「危途」。

朱鳳蓮表示，在綠色恐怖下，台灣工商業者感到恐慌，「中共代理人修法」、「反滲透法」，讓他們不敢放心打拼，無法安心回家；退休官員和退役將領感到恐慌，來大陸交流的限制約束越來越多，動輒遭到重罰；老師和學生們感到恐慌，參加兩岸正常的學校交流活動，要受到的嚴密監控；旅遊業者感到恐慌，不僅飯碗被砸，而且還可能經常遭到檢調部門的約談；媒體界感到恐慌，誰敢批評、監督他們，就可能被扣上賣台的帽子。

朱鳳蓮說，只要所持立場和民進黨不同，就可能遭到鋪天蓋地的打壓。

大陸國台辦今日舉行例行記者會。記者呂佳蓉/攝影
大陸國台辦今日舉行例行記者會。記者呂佳蓉/攝影
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民進黨反滲透法

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