京滬機票又要漲了 一年半3連漲

京滬航線又要漲價了，有旅客自嘲：都漲習慣了。原來，這已是一年半內第三次漲價，京滬航線經濟艙全票不到兩年已上漲三成。

每日經濟新聞報導，東航、國航等多家大陸航空公司宣佈，明（2020）年1月起，京滬航線經濟艙全票價格上漲10%，至人民幣1630元，加上機建燃油費後，共計人民幣1680元。

這是京滬航線自2018年6月由人民幣1240元漲至1360元；2018年12月，由人民幣1360元漲至1480元；第三次再調漲10%，至人民幣1630元。

京滬航線被業內視為利潤最高的黃金航線，航班數量和運輸的旅客人次均位居全中國第一。據業內人士透露，由於京滬航線需求大於供應，因此這條航線上的航班機票基本都不打折。

京滬航線最大承運、市占達53%的東航，2018年在京滬航線運送的旅客約344萬人次。票價上漲，航空公司也成為最直接的受益者

京滬航線機票一漲再漲價，京滬高鐵因此成為很多人替代出行的首選。

目京滬高鐵的單程票價二等座人民幣為553元，一等座為933元，商務座為1748元，全程運行最短時長為4小時18分。