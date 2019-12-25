中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2020年春節加班機及1月11日大選前兩天的專案加班機皆已敲定，大陸國台辦轄下的中國台灣網今（25）日發文指出，「反滲透法」如果12月31日通過，那大陸就是台灣的「准敵國」，那些乘坐春節包機、經常往返兩岸的台胞就是被民進黨視為「通敵叛國」的高危人群。

文章稱，2020年兩岸春節加班機可謂一波三折，由於鼠年春節比往年來得早，1月24日就是除夕，而1月11日又是投票日，所以，全國台企聯早在今年9月就開始協商兩岸航空公司提供優惠票價，立刻獲得大陸航空公司的善意回應，卻在台灣主管部門那裡卡了殼。

文章表示，11月時，台灣民航主管部門明確拒絕台商提出的2020年延長春節加班機時間的訴求；12月初，對於台胞提出投票包機的請求，民進黨當局再一次表示不行。

文章質疑，難道就因為這些在大陸投資、工作的台胞大多投藍不投綠？難道就因為包機應交給市場決定這個冠冕堂皇的理由？難道民進黨引以為傲的民主、口口聲聲為民眾著想的那些話，都只是耍嘴皮子而已？

文章表示，或許是抵不住民意與輿論的壓力，又或許是因為選舉快到了需要做做親民的樣子……總之，民進黨當局如今同意台胞春節加班機的請求，讓這件原本並不需要經歷如此波折的事情，有了一個較為圓滿的結果。