陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇
大陸2020年至2025年將至少舉辦有5場系列國際大型綜合性賽事。大陸國家體育總局今日表示，包括北京冬奧、杭州亞運會、成都世界運動會等，將優先考慮台灣運動員參賽享主場待遇，並樂意提供到大陸移地訓練。
國台辦上午召開第二波惠台26條措施新聞發布會。大陸國家體育總局港澳台辦主任吳堅指出，包括2020年三亞亞沙會、2021年汕頭亞青會、2022年北京冬奧會、2022年杭州亞運會、2025年成都世界運動會等系列國際大型綜合性賽事，將優先考慮台灣運動員的需求，為他們提供到大陸進行就地訓練，使其享受主場待遇。
吳堅指出，以參賽北京冬奧會為例，台灣缺乏冬季運動項目訓練的條件，大陸國家體育總局局長、中國奧會主席茍仲文也發出邀請，大陸將利用籌辦冬奧會的契機，率先將場館設施和訓練資源向台灣運動員開放，在移地訓練、服務保障、交流比賽等方面提供支援和便利，幫助台灣運動員提升冬季運動水準，力爭在北京冬奧會上取得好成績。
此外，棒球在台灣是全民運動，今年初台灣奧會和體育界多次向大陸提出，希望將棒球列入杭州亞運會的正式比賽項目。吳堅指出，考慮到台灣同胞和體育界的訴求，中國奧會多次與杭州亞組委和亞奧理事會溝通協商，積極推動，最終克服了項目設置、場館建設等困難，今年9月促成棒球正式列為杭州亞運會比賽項目。
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