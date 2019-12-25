陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇

大陸2020年至2025年將至少舉辦有5場系列國際大型綜合性賽事。大陸國家體育總局今日表示，包括北京冬奧、杭州亞運會、成都世界運動會等，將優先考慮台灣運動員參賽享主場待遇，並樂意提供到大陸移地訓練。

國台辦上午召開第二波惠台26條措施新聞發布會。大陸國家體育總局港澳台辦主任吳堅指出，包括2020年三亞亞沙會、2021年汕頭亞青會、2022年北京冬奧會、2022年杭州亞運會、2025年成都世界運動會等系列國際大型綜合性賽事，將優先考慮台灣運動員的需求，為他們提供到大陸進行就地訓練，使其享受主場待遇。

吳堅指出，以參賽北京冬奧會為例，台灣缺乏冬季運動項目訓練的條件，大陸國家體育總局局長、中國奧會主席茍仲文也發出邀請，大陸將利用籌辦冬奧會的契機，率先將場館設施和訓練資源向台灣運動員開放，在移地訓練、服務保障、交流比賽等方面提供支援和便利，幫助台灣運動員提升冬季運動水準，力爭在北京冬奧會上取得好成績。