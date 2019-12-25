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國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

2019-12-25 11:09聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸外交部去年處理領事保護協助案件8.5萬起，領保中心常務副主任楊舒指出，部分涉及在海外長期居住或者旅行的台灣同胞。他並指，如果海外的台灣同胞遭遇到自然災害或者意外事故等緊急情況，可以向大陸駐外使領館尋求保護與協助。

國台辦上午召開第二波惠台26條措施新聞發布會。大陸外交部領保中心常務副主任楊舒指出，台胞在海外向大陸駐外使領館尋求保護與協助，第一時間可撥打外交部全球領事保護與服務應急熱線12308。

另外除了直接撥打中國駐當地使領館的領事保護與協助的應急電話，還可以使用外交部12308手機用戶端的一鍵求助的功能，或是透過領事直通車微信小程式的對話方塊和12308熱線的接線員進行文字交流。

大陸外交部領保中心常務副主任楊舒。取自中國網
大陸外交部領保中心常務副主任楊舒。取自中國網
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