國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

大陸外交部去年處理領事保護協助案件8.5萬起，領保中心常務副主任楊舒指出，部分涉及在海外長期居住或者旅行的台灣同胞。他並指，如果海外的台灣同胞遭遇到自然災害或者意外事故等緊急情況，可以向大陸駐外使領館尋求保護與協助。

國台辦上午召開第二波惠台26條措施新聞發布會。大陸外交部領保中心常務副主任楊舒指出，台胞在海外向大陸駐外使領館尋求保護與協助，第一時間可撥打外交部全球領事保護與服務應急熱線12308。