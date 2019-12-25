人民幣中間價今升值52基點 人行淨回籠逾2千億

人民幣兌美元中間價今（25）日報7.0067，升值52基點，中國人民銀行（大陸央行）今沒有進行逆回購操作。由於今有人民幣500億元逆回購到期，因此淨回籠500億元（約新台幣2,149億元）。

昨日人民幣中間價為7.0119，官方收盤價7.0075。

人行今公告稱，臨近年底財政支出力度加大，銀行體系流動性總量處於較高水準，12月25日不開展逆回購操作。因今日有人民幣500億元逆回購到期，實現淨回籠500億元。

第一財經引述武漢大學董輔礽講座教授管濤表示，2020年人民幣匯率走穩積極因素不斷增多，前期宏觀調控的預調微調措施正逐漸發揮作用，大陸經濟已出現積極變化。

管濤表示，經濟基本面決定人民幣匯率是升是貶，消息面決定短期市場波動震盪走勢。雖然大陸經濟仍面臨下行壓力，但下行速度在收斂，基本面相對穩定。此外，歐洲、日本、美國等經濟也在同步放緩。

他認為，現在市場主流看法認為，美元走勢不會很強的機率很大，會在高位震盪、總體偏弱。過去美元走強，主要是因為美國經濟一枝獨秀以及貨幣政策正常化，但目前這兩種情況都發生了變化。