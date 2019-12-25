紙價要漲了 春節停機檢修潮過後起漲
大陸宣佈明年首批廢紙進口許可量減半，再次拉響原材料緊缺的警報，產業人士預估，在春節停機檢修潮過後，庫存得到釋放，紙價就將上漲。
大陸生態環境部近日公佈了2020年第一批廢紙進口許可，總共核准了278.35萬噸廢紙進口量，比2019年頭批許可量下滑45%。
上海證券報報導，廢紙進口量大幅縮水，且廢紙價格也在不斷調高，前兩年每噸紙價飆出人民幣3000元的高價，恐將又要重現江湖。
按照產業經驗法則，每逢紙業處於漲價週期，均是廢紙、紙漿等原材料先行，隨後成品紙的漲價幅度往往大幅超過原材料。紙價上漲已是大勢所趨。
每日經濟網報導，產業人士指出，大陸新一年度的首批廢紙進口許可量，基本是全年最大的一次放量。山東上市紙企高管表示，「這是個信號，首批配額整體下滑，基本給全年定下一個基調，就是2020年的廢紙材料又進一步緊缺。」
國盛證券在研報中表示，根據首批配額減少節奏，預計2020年全年外廢進口總量將減少45%至50%，保守測算下，2020年供給缺口接近1000萬噸，占需求總量的15%。
按照大陸生態環境部產業規劃，2020年進口廢紙量將持續減少，直至2021年，除新聞紙外，基本實現外廢零進口。
也因此，紙價從今年10月起就已經蠢蠢欲動，12月初紙企甚至一周提價兩次，漲價潮已經呼之欲出。
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