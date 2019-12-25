紙價要漲了 春節停機檢修潮過後起漲

大陸宣佈明年首批廢紙進口許可量減半，再次拉響原材料緊缺的警報，產業人士預估，在春節停機檢修潮過後，庫存得到釋放，紙價就將上漲。

大陸生態環境部近日公佈了2020年第一批廢紙進口許可，總共核准了278.35萬噸廢紙進口量，比2019年頭批許可量下滑45%。

上海證券報報導，廢紙進口量大幅縮水，且廢紙價格也在不斷調高，前兩年每噸紙價飆出人民幣3000元的高價，恐將又要重現江湖。

按照產業經驗法則，每逢紙業處於漲價週期，均是廢紙、紙漿等原材料先行，隨後成品紙的漲價幅度往往大幅超過原材料。紙價上漲已是大勢所趨。

每日經濟網報導，產業人士指出，大陸新一年度的首批廢紙進口許可量，基本是全年最大的一次放量。山東上市紙企高管表示，「這是個信號，首批配額整體下滑，基本給全年定下一個基調，就是2020年的廢紙材料又進一步緊缺。」

國盛證券在研報中表示，根據首批配額減少節奏，預計2020年全年外廢進口總量將減少45%至50%，保守測算下，2020年供給缺口接近1000萬噸，占需求總量的15%。

按照大陸生態環境部產業規劃，2020年進口廢紙量將持續減少，直至2021年，除新聞紙外，基本實現外廢零進口。