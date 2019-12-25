親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸Q3手機費降 流量激增93％

2019-12-25 00:32聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國信息通信研究院23日發布「中國寬帶資費水平報告（2019年第三季度）」顯示，三季度，中國移動數據流量平均資費同比下降47.8%，用戶月使用流量7.56GB，同比增長93.6%。

中新社報導，數據流量消費的激增，得益於資費的下降。三季度，中國移動通信用戶月戶均支出為47.3元（人民幣，下同），同比降9.5%。移動數據流量平均資費為5.1元／GB，同比下降了47.8%。港澳流量漫遊平均資費為0.12元／MB，較2018年的0.17元／MB下降了28.3%。

中國移動通信資費在全球處於偏低水平。該報告援引GSMA（全球移動通信系統協會）數據稱，中國移動通信用戶月均支出在全部240個國家和地區中按價格由低至高排名第86位，低於全球13.75美元的平均水平，遠低於日本（53.74美元）、美國（54.52美元）等發達國家。

該報告還披露了固定寬帶資費變化情況。2019年三季度，中國固定寬帶月戶均支出為35.8元，同比下降12%。

2019年第三季度，按購買力平價指數價格水平從低到高排名，中國光纖寬帶門檻價格、中位數價格和平均價格排名分別位於第1位、第9位和第12位，在全部71個國家中排名前列，處於較低水平。

信用人民幣

延伸閱讀

電信業搶聖誕商機 iPhone 11只要1元

羊毛出在羊身上…5G資費 恐比4G貴兩成

訂5G資費…羊毛出在羊身上

台胞申領居住證 手機話費3折

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中日韓簽訂十年合作願景

2019-12-25 00:02

寧波舟山港集裝箱 年破2700萬大關

2019-12-25 00:30

李克強：不會大行保護主義

2019-12-25 00:48

全球最大niko and...在上海

2019-12-25 00:32

陸穩就業 規範企業裁員

2019-12-25 00:02

長三角一體化 2025年驗收

2019-12-25 00:02

台商轉型 「台二代」領航

2019-12-25 00:02

年關近！大陸穩就業出招 規範企業裁員

2019-12-24 17:47

人行又放水！央行票據互換操作258億

2019-12-24 17:14

贏過星巴克 瑞幸咖啡登上大陸咖啡一哥

2019-12-24 17:14

陸外匯局官員：2019年人民幣在全球貨幣中表現穩健

2019-12-24 12:48

招手韓日企 李克強：參與大陸現代服務業、金融合作

2019-12-24 12:15

李克強籲：建中日韓自貿區 加快區域經濟一體化

2019-12-24 12:14

傳鴻海退出零售 旗下電商富連網將改由夏普主導

2019-12-24 11:14

前10月大陸減稅降費8.7兆 占GDP逾2%

2019-12-24 11:03

北大方正債券違約 中國科技市場將泡沫？

2019-12-24 09:44

陸民法典草案審議 禁放高利貸

2019-12-24 00:36

給紅利 台胞投資法將減化手續

2019-12-24 00:36

西藏拉薩 氂牛肉上市

2019-12-24 00:22

陸旅遊百強縣 去年平均收入172億人民幣

2019-12-24 00:21

四川送電超級工程 雅中工程興建

2019-12-24 00:20

日喀則設經發區 聚焦南亞合作

2019-12-24 00:20

福建自貿試驗區 新增1.4萬企業

2019-12-24 00:16

鐵礦石保稅中轉 福建對台業務佳

2019-12-24 00:15

廈門台商協會 吳家瑩連任會長

2019-12-24 00:15

大陸官方紓困小微企 有望降準

2019-12-24 00:05

陸證券法修訂 聚焦三重點

2019-12-24 00:01

陸拉攏日本 強化科技合作

2019-12-23 23:12

相隔18年 陸解禁日牛進口

2019-12-23 23:03

大陸品牌手機第三季獲利率僅個位數

2019-12-23 16:35

大陸工信部料今年工業增加值增約5.6%

2019-12-23 13:34

馬雲稱一天接到5個借錢電話 2019大多數企業都不容易

2019-12-23 11:12

大陸1/1起MCOs記憶體等逾850商品進口低於最惠國稅率

2019-12-23 09:25

截至11月 廣西今年增32個台資項目

2019-12-23 00:14

兩岸微流行／掃碼洩個資 88％陸人很在意

2019-12-23 00:08

陸民企慘 馬雲日接5通借錢電話

2019-12-23 00:08

300兆乏調相機 成功投運

2019-12-23 00:08

逾7成上市公司 未披露環境信息

2019-12-23 00:07

金家嶺財富論壇／金融業拚智能 已成核心競爭力

2019-12-23 00:06
看更多

熱門文章

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

2019-12-24 11:00

香港半年來最大變化是什麼？謝金河友人：小鳥死光了！

2019-12-24 11:31

傳鴻海退出零售 旗下電商富連網將改由夏普主導

2019-12-24 11:14

星戰電影大陸沒人看…原因竟與文革有關

2019-12-24 11:00

北京醫院濺血 救人女醫生遭持刀殺死

2019-12-24 13:35

引《三國演義》 李克強、安倍交鋒

2019-12-24 15:00

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48

贏過星巴克 瑞幸咖啡登上大陸咖啡一哥

2019-12-24 17:14

陸港玩家對槓！ 遊戲竟成反送中新戰場

2019-12-24 19:14

反送中／港警舉藍旗截查青年 男子被追捕時墜樓

2019-12-24 22:16

王毅談陸外交 稱面對外部勢力大陸寸步不讓

2019-12-24 18:27

人行又放水！央行票據互換操作258億

2019-12-24 17:14

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

反送中2020首戰 香港民陣發起元旦遊行

2019-12-24 17:16

不滿拒答應婚事 男子酒後棍棒打頭弒母潛逃深山

2019-12-24 09:24

平安夜香港多個商場「和你Sing」 警察噴胡椒噴霧

2019-12-24 20:21

為反送中降溫 港學者建議特赦警民

2019-12-24 16:25

兩岸春節加班機大縮水 台商：影響回台投票

2019-12-24 16:18

老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

2019-12-24 16:42

公司宣布沒年終員工怒離職…2周後他們都後悔了

2019-12-24 13:28

年關近！大陸穩就業出招 規範企業裁員

2019-12-24 17:47

首富獨子王思聰官司和解 解除限制消費令

2019-12-24 12:14

反送中／尖沙嘴半島酒店外多人聚集 防暴警發射催淚彈

2019-12-24 22:18

大選前兩天 陸民航局：1月9日、10日有兩岸加班機

2019-12-24 13:37

香港：平安夜不安寧 抗議無處不在

2019-12-24 20:10

中國禁凍卵歧視女性 單身女提告爭生育權

2019-12-24 16:21

平安夜上街抗議 港警在尖沙咀多處戒備及巡邏

2019-12-24 20:45

明年兩岸春節加班機 維持節前、後兩周

2019-12-24 11:23

喝不了半斤烈酒 碩士生別想進這個浙大教授的師門？

2019-12-24 16:54

中日韓領導人會議今成都舉行 聚焦經貿、北韓無核化

2019-12-24 11:12

李克強籲：建中日韓自貿區 加快區域經濟一體化

2019-12-24 12:14

兒想娶懷孕女友 母拒付彩禮被兒持棒打死

2019-12-24 16:46

平安夜港警戒備 蘭桂坊隨時封 子夜彌撒提前

2019-12-24 13:33

陸外匯局官員：2019年人民幣在全球貨幣中表現穩健

2019-12-24 12:48

教宗挺港？ 月曆與撐傘群眾同行

2019-12-24 13:32

招手韓日企 李克強：參與大陸現代服務業、金融合作

2019-12-24 12:15

外部被縱火 港鐵尖沙嘴站及旺角站暫時關閉　

2019-12-24 23:37

5兄妹爭1套房 父母骨灰盒被當垃圾扔了？

2019-12-24 16:45

劉結一：兩岸關係好 台灣才會好

2019-12-24 20:54

惠州男因1號之差錯失10億彩金 他卻稱知足

2019-12-24 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top