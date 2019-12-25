陸Q3手機費降 流量激增93％

中國信息通信研究院23日發布「中國寬帶資費水平報告（2019年第三季度）」顯示，三季度，中國移動數據流量平均資費同比下降47.8%，用戶月使用流量7.56GB，同比增長93.6%。

中新社報導，數據流量消費的激增，得益於資費的下降。三季度，中國移動通信用戶月戶均支出為47.3元（人民幣，下同），同比降9.5%。移動數據流量平均資費為5.1元／GB，同比下降了47.8%。港澳流量漫遊平均資費為0.12元／MB，較2018年的0.17元／MB下降了28.3%。

中國移動通信資費在全球處於偏低水平。該報告援引GSMA（全球移動通信系統協會）數據稱，中國移動通信用戶月均支出在全部240個國家和地區中按價格由低至高排名第86位，低於全球13.75美元的平均水平，遠低於日本（53.74美元）、美國（54.52美元）等發達國家。

該報告還披露了固定寬帶資費變化情況。2019年三季度，中國固定寬帶月戶均支出為35.8元，同比下降12%。

2019年第三季度，按購買力平價指數價格水平從低到高排名，中國光纖寬帶門檻價格、中位數價格和平均價格排名分別位於第1位、第9位和第12位，在全部71個國家中排名前列，處於較低水平。