寧波舟山港集裝箱 年破2700萬大關

寧波舟山港年集裝箱（貨櫃）吞吐量於23日首次突破2700萬箱大關。自2014年集裝箱吞吐量超越韓國釜山港躍居全球第五位以來，寧波舟山港這5年裡持續保持了集裝箱業務的快速發展態勢。 寧波舟山港正式突破2700萬標準箱的大港，圖為穿山港區堆放著大量的集裝箱。 中新社資料照 分享 facebook

中新社報導，2015年，寧波舟山港年集裝箱吞吐量首破2000萬標準箱。2016年、2017年，寧波舟山港年集裝箱吞吐量增幅均保持在全球主要港口的首位。2018年，寧波舟山港年集裝箱吞吐量首超2600萬標準箱，首次躋身世界港口排名前三強。

今年以來，寧波舟山港充分發揮浙江海洋港口一體化發展優勢，搶抓腹地貨源組織，優化集疏運網絡體系，海陸雙向發力、齊頭並進，助推集裝箱吞吐量實現新突破。

此外，寧波舟山港持續加大與全球航運巨頭合作，加大絲路沿線國家和地區的航線航班開發力度，其中東南亞航線從年初的28條增至目前的38條，覆蓋了東南亞主要國家，使寧波舟山港成為東南亞國家輸往日韓、北美等地國際貿易貨源的重要中轉站。

陸向方面，寧波舟山港今年成功開闢了浙江省內龍遊，浙江省外淮安、長沙等多條海鐵聯運線路，並新促成了湖州西、錢清、常州、麗水等5條海鐵聯運線路班列化運作，形成了17條海鐵聯運班列及多條成組線路的海鐵聯運線網，業務輻射15個省（區、市）、50個地級市。

與此同時，寧波舟山港積極做好重點區域、重點客戶及物流項目的開發，啟動了重慶進口以及冷鏈進口業務，開發了鐵路箱下水出境業務和煤炭「公轉鐵」業務，成功設立了中國國內首個海港鐵路集裝箱無軌站，促進了全港海鐵聯運業務較快增長。數據顯示，1至11月，寧波舟山港完成海鐵聯運業務量72.9萬標準箱，同比增長33.8%。