人行又放水！央行票據互換操作258億

中國人民銀行今（24）日進行今年第七次央行票據互換(CBS)操作。歐新社 分享 facebook

為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，中國人民銀行（大陸央行）今（24）日進行今年第七次央行票據互換(CBS)操作，與上次(11月27日)操作相隔不到1個月，操作量一樣為人民幣60億元（約新台幣258億元）。

今年1月24日，人行宣布創設央行票據互換工具，以提高銀行永續債流動性，支持銀行發行永續債補充資本。到目前為止，人行已經進行六期票據互換操作，操作量分別為人民幣15億元、25億元、50億元、50億元、60億元、60億元。

中新經緯報導，央行票據互換工具可以增加持有銀行永續債的金融機構的優質抵押品，提高銀行永續債的市場流動性，增強市場認購銀行永續債的意願，從而支持銀行發行永續債補充資本。

此外，央行票據互換也可以加大金融對實體經濟的支持力道創造有利條件，也有利於疏通貨幣政策傳導機制，防範和化解金融風險，緩解小微企業、民營企業融資難問題。對其他一級資本充足率較低的銀行股也是利多。

人行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今進行今年第七期央行票據互換操作。本期操作量為人民幣60億元，期限3個月，向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，票面利率2.35%，首期結算日為2019年12月24日，到期日為2020年3月24日。

人行副行長潘功勝曾表示，人行對票據互換沒有數量目標，票據互換是作為一個新型的金融市場產品出現的，目的在於引導市場、培育市場。

中國外匯交易中心發布的數據顯示，今年前十一個月，境外機構投資者在銀行間債券市場合計淨買入債券人民幣9,702億元。不少機構預計，明年外資將繼續大幅增持中國債券，淨流入將大幅突破人民幣兆元大關。

大陸經濟日報報導，今年以來，外資持續增持中國債券，中央結算公司和上清所的託管數據顯示，截至10月底，境外機構的債券託管量已增至人民幣2兆1,276億元，較2018年底增加3,977億元。

外匯交易中心公布的數據還顯示，有越來越多外資機構進入大陸債券市場。截至11月底，共有2,517家境外機構投資者進入銀行間債市。今年前十一月，新進入大陸銀行間債市的境外機構投資者達1,331家。

今年7月20日，國務院金融穩定發展委員會辦公室宣布的11條金融業對外開放措施中，有3條與債市直接相關。東方金誠研究發展部分析師叢曉莉認為，在此背景下，大陸銀行間債券市場的入市機構數量和成交量不斷刷新紀錄。

此外，利差也是吸引外資流入大陸債券市場的重要因素。瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆認為，人民幣債券相對於美元債來說，仍然是相對高收益的債券。而人民幣匯率趨穩，也是外資增持人民幣債券的重要支撐。

胡一帆認為，雖然印度的債券收益率可能更高，但其幣值相對來說沒有那麼穩定，所以在債券市場上，幣值較為穩定的人民幣債券吸引力相當大。

不少分析認為，境外機構在今年11月增加購買人民幣債券的力度，可能是基於對明年上半年美國聯準會繼續降息的預期。叢曉莉預計，明年在各管道將有更加多元化的外資進入銀行間債市，境外機構投資者在大陸在岸債券市場將保持淨增持態勢，淨流入規模有望較大幅度地突破人民幣1兆元。