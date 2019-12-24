親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

文湖線傳電路中斷 北捷：煞車異常至少影響260人

人行又放水！央行票據互換操作258億

2019-12-24 17:14聯合報 記者李仲維／即時報導

中國人民銀行今（24）日進行今年第七次央行票據互換(CBS)操作。歐新社
中國人民銀行今（24）日進行今年第七次央行票據互換(CBS)操作。歐新社
分享

為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，中國人民銀行（大陸央行）今（24）日進行今年第七次央行票據互換(CBS)操作，與上次(11月27日)操作相隔不到1個月，操作量一樣為人民幣60億元（約新台幣258億元）。

今年1月24日，人行宣布創設央行票據互換工具，以提高銀行永續債流動性，支持銀行發行永續債補充資本。到目前為止，人行已經進行六期票據互換操作，操作量分別為人民幣15億元、25億元、50億元、50億元、60億元、60億元。

中新經緯報導，央行票據互換工具可以增加持有銀行永續債的金融機構的優質抵押品，提高銀行永續債的市場流動性，增強市場認購銀行永續債的意願，從而支持銀行發行永續債補充資本。

此外，央行票據互換也可以加大金融對實體經濟的支持力道創造有利條件，也有利於疏通貨幣政策傳導機制，防範和化解金融風險，緩解小微企業、民營企業融資難問題。對其他一級資本充足率較低的銀行股也是利多。

人行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今進行今年第七期央行票據互換操作。本期操作量為人民幣60億元，期限3個月，向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，票面利率2.35%，首期結算日為2019年12月24日，到期日為2020年3月24日。

人行副行長潘功勝曾表示，人行對票據互換沒有數量目標，票據互換是作為一個新型的金融市場產品出現的，目的在於引導市場、培育市場。

中國外匯交易中心發布的數據顯示，今年前十一個月，境外機構投資者在銀行間債券市場合計淨買入債券人民幣9,702億元。不少機構預計，明年外資將繼續大幅增持中國債券，淨流入將大幅突破人民幣兆元大關。

大陸經濟日報報導，今年以來，外資持續增持中國債券，中央結算公司和上清所的託管數據顯示，截至10月底，境外機構的債券託管量已增至人民幣2兆1,276億元，較2018年底增加3,977億元。

外匯交易中心公布的數據還顯示，有越來越多外資機構進入大陸債券市場。截至11月底，共有2,517家境外機構投資者進入銀行間債市。今年前十一月，新進入大陸銀行間債市的境外機構投資者達1,331家。

今年7月20日，國務院金融穩定發展委員會辦公室宣布的11條金融業對外開放措施中，有3條與債市直接相關。東方金誠研究發展部分析師叢曉莉認為，在此背景下，大陸銀行間債券市場的入市機構數量和成交量不斷刷新紀錄。

此外，利差也是吸引外資流入大陸債券市場的重要因素。瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆認為，人民幣債券相對於美元債來說，仍然是相對高收益的債券。而人民幣匯率趨穩，也是外資增持人民幣債券的重要支撐。

胡一帆認為，雖然印度的債券收益率可能更高，但其幣值相對來說沒有那麼穩定，所以在債券市場上，幣值較為穩定的人民幣債券吸引力相當大。

不少分析認為，境外機構在今年11月增加購買人民幣債券的力度，可能是基於對明年上半年美國聯準會繼續降息的預期。叢曉莉預計，明年在各管道將有更加多元化的外資進入銀行間債市，境外機構投資者在大陸在岸債券市場將保持淨增持態勢，淨流入規模有望較大幅度地突破人民幣1兆元。

人民幣外資

延伸閱讀

北大方正債券違約87億 獲准延期2個月兌付

易會滿：債市平穩運行 事關金融穩定全局

「綠巨人」看好台股 高喊加碼

三類債券 資金潮湧現

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

贏過星巴克 瑞幸咖啡登上大陸咖啡一哥

2019-12-24 17:14

年關近 大陸穩就業出招 規範企業裁員

2019-12-24 17:47

中國女排再現中巴大戰 鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

陸外匯局官員：2019年人民幣在全球貨幣中表現穩健

2019-12-24 12:48

招手韓日企 李克強：參與大陸現代服務業、金融合作

2019-12-24 12:15

李克強籲：建中日韓自貿區 加快區域經濟一體化

2019-12-24 12:14

傳鴻海退出零售 旗下電商富連網將改由夏普主導

2019-12-24 11:14

前10月大陸減稅降費8.7兆 占GDP逾2%

2019-12-24 11:03

北大方正債券違約 中國科技市場將泡沫？

2019-12-24 09:44

陸民法典草案審議 禁放高利貸

2019-12-24 00:36

給紅利 台胞投資法將減化手續

2019-12-24 00:36

西藏拉薩 氂牛肉上市

2019-12-24 00:22

陸旅遊百強縣 去年平均收入172億人民幣

2019-12-24 00:21

四川送電超級工程 雅中工程興建

2019-12-24 00:20

日喀則設經發區 聚焦南亞合作

2019-12-24 00:20

福建自貿試驗區 新增1.4萬企業

2019-12-24 00:16

鐵礦石保稅中轉 福建對台業務佳

2019-12-24 00:15

廈門台商協會 吳家瑩連任會長

2019-12-24 00:15

大陸官方紓困小微企 有望降準

2019-12-24 00:05

陸證券法修訂 聚焦三重點

2019-12-24 00:01

陸拉攏日本 強化科技合作

2019-12-23 23:12

相隔18年 陸解禁日牛進口

2019-12-23 23:03

大陸品牌手機第三季獲利率僅個位數

2019-12-23 16:35

大陸工信部料今年工業增加值增約5.6%

2019-12-23 13:34

馬雲稱一天接到5個借錢電話 2019大多數企業都不容易

2019-12-23 11:12

大陸1/1起MCOs記憶體等逾850商品進口低於最惠國稅率

2019-12-23 09:25

截至11月 廣西今年增32個台資項目

2019-12-23 00:14

兩岸微流行／掃碼洩個資 88％陸人很在意

2019-12-23 00:08

陸民企慘 馬雲日接5通借錢電話

2019-12-23 00:08

300兆乏調相機 成功投運

2019-12-23 00:08

逾7成上市公司 未披露環境信息

2019-12-23 00:07

金家嶺財富論壇／金融業拚智能 已成核心競爭力

2019-12-23 00:06

北京瞭望／「日接5通借錢電話」究竟誰向馬雲借錢？

2019-12-22 23:44

廣州OK便利店更名蘇寧小店 系統暫未打通

2019-12-22 21:55

武漢弘芯新進展 ASML光刻設備進廠裝機

2019-12-22 21:18

突破營收瓶頸 盧路成建大陸臭豆腐王國

2019-12-22 13:46
看更多

熱門文章

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

2019-12-24 11:00

百位情婦同住一社區 陸高官落馬後奢靡生活曝光

2019-12-23 22:06

香港半年來最大變化是什麼？謝金河友人：小鳥死光了！

2019-12-24 11:31

傳鴻海退出零售 旗下電商富連網將改由夏普主導

2019-12-24 11:14

春秋航空第100架飛機 23日正式入列

2019-12-23 18:45

她懷孕4個月子宮裡沒胎兒 檢查後才知住在腹腔內

2019-12-23 19:39

星戰電影大陸沒人看…原因竟與文革有關

2019-12-24 11:00

京張高鐵 首創350時速自動運行

2019-12-24 00:19

北京醫院濺血 救人女醫生遭持刀殺死

2019-12-24 13:35

習安會見／習稱雙方要恪守四個政治文件 不得含糊

2019-12-23 19:40

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48

李克強在成都喊話：拖欠農民工薪水是昧良心行為

2019-12-23 18:42

曾籲中共淡出歷史舞台 北大教授再度發聲

2019-12-23 21:45

英媒：Be water理念影響香港至全球示威

2019-12-23 20:02

香港平安夜 警方嚴陣以待

2019-12-24 00:36

耶誕卡事件 陸外交部：英記者老掉牙的鬧劇

2019-12-23 21:54

劉結一今會各地台協會長 盼台商支持一中原則、反台獨

2019-12-23 20:34

引《三國演義》 李克強、安倍交鋒

2019-12-24 15:00

西藏拉薩 氂牛肉上市

2019-12-24 00:22

不滿拒答應婚事 男子酒後棍棒打頭弒母潛逃深山

2019-12-24 09:24

反送中衝擊 白雲機場 運量超越香港

2019-12-24 00:12

湖南爆竹廠爆炸13死 地方隱瞞災情僅上報7死

2019-12-23 22:35

外觀宛如「中國扇」 上海大歌劇院動工

2019-12-24 00:20

見台協會長 劉結一：盼台商反台獨

2019-12-24 00:36

昆山書記杜小剛 傳升職

2019-12-24 00:05

大陸最大跨徑 舟岱大橋主塔封頂

2019-12-24 00:20

為反送中降溫 港學者建議特赦警民

2019-12-24 16:25

大陸將3月12日的植樹節寫入法律 推動植樹造林

2019-12-23 18:48

給紅利 台胞投資法將減化手續

2019-12-24 00:36

兩岸春節加班機大縮水 台商：影響回台投票

2019-12-24 16:18

首富獨子王思聰官司和解 解除限制消費令

2019-12-24 12:14

老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

2019-12-24 16:42

大選前兩天 陸民航局：1月9日、10日有兩岸加班機

2019-12-24 13:37

陸拉攏日本 強化科技合作

2019-12-23 23:12

深圳5G站 破1.5萬個

2019-12-24 00:14

公司宣布沒年終員工怒離職…2周後他們都後悔了

2019-12-24 13:28

日喀則設經發區 聚焦南亞合作

2019-12-24 00:20

明年兩岸春節加班機 維持節前、後兩周

2019-12-24 11:23

陸民法典草案審議 禁放高利貸

2019-12-24 00:36

人行又放水！央行票據互換操作258億

2019-12-24 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top