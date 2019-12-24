北大方正債券違約87億 獲准延期2個月兌付

北京大學旗下北大方正集團昨（23）日在上海清算所公告稱，公司獲得債券持有人一致同意，將人民幣20億元（約新台幣87億元）境內超短期融資券（19方正SCP 002）展期至2020年2月21日，讓公司避免發生債券違約。

澎湃新聞報導，其中的議案二，即延期支付「19方正SCP002」本金，將本期債券兌付日變更為2020年2月21日，期間利息按照原利率4.94%計息，獲得全體持有人表決同意。同時，北大方正集團已於23日全額兌付該筆債券展期前的全部利息。

另，據北大方正發布的「北大方正集團有限公司2019年度第二期超短期融資券到期日變更公告」，發行人已於2019年12月23日支付「19方正SCP002」原存續期間的應計利息。

此前的12月2日，北大方正集團2019年度第二期超短期融資券「19方正SCP002」違約，未能按時兌付本息。

21世紀經濟報導，12月20日，北大方正集團在方正大廈舉行2019年度第二期超短期融資券2019年第二次持有人會議，參加會議的有表決權的機構共計23家，對應19方正SCP002持有人所持有的表決權的100%。當時有15天的寬限期來解決這個問題。寬限期於周一到期。

北大方正成立於1992年，屬北京大學全資持有。2005年改制為有限責任公司並更名，目前控股股東為北大資產經營有限公司（下稱北大資產），持股70%，北大資產由北京大學全資持股，實際控制方為大陸教育部。

北大方正擁有六家境內外上市公司，為方正科技、方正證券、北大醫藥、中國高科、方正控股、北大資源；此外，方正還有方正證券等一些金融機構牌照。