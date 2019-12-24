陸首家外資控股券商 明年增北京、深圳分支機構

大陸首家外資控股合資證券公司野村控股，其在大陸業務執行董事飯山俊康日前表示，將以面向富豪階層的業務出發，希望到四至五年後成長為業務廣泛的證券公司。並計畫，繼設立總部的上海之後，2020年還將在北京和深圳開設分支機構。

新華網報導，飯山俊康表示，大陸對對外開放的力度和速度十分顯著，有助於野村在華業務向更深層次拓展。大陸金融市場的開放以及高淨值人群數量的增加，給野村帶來很大機遇，讓機構能夠擁有更多跨境投資機會。

野村東方國際證券有限公司於20日在上海正式開業，成為大陸首家開業的新設外資控股合資證券公司。

2018年4月28日，證監會公布「外商投資證券公司管理辦法」，允許外資持股比率最高達51%。2019年3月29日，中國證券監督管理委員會核准設立野村東方國際證券有限公司。經過9個月的緊張籌備，野村東方國際證券有限公司於12月20日正式開業，可開展的經營業務範圍包括證券經紀、證券投資咨詢、證券自營及證券資產管理。

野村東方國際證券註冊地為上海，成立時間2019年8月20日，資本人民幣20億元，公司股東包括野村控股株式會社（持股51%）、東方國際（集團）有限公司（持股24.9%）、上海黃浦投資控股（集團）有限公司（持股24.1%）。就業務範圍來看，野村東方國際證券目前獲得四張牌照。